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日NHK看「外交官蘇啟誠之死」！家屬最新回應曝光：歷史將還公平判斷

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▲前駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）

▲前駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本NHK電視台4日在新聞節目「現代特寫」中，以「失控假新聞，駐日外交官為何輕生及我們的教訓」為標題，用30分鐘的篇幅探討前大阪辦事處處長蘇啟誠輕生一事。該節目取得蘇啟誠家屬的最新聲明，內容提及希望政府、法律專家及媒體，可以在制度、法律層面上慎重思考，如何去應對網路上假消息的流竄，避免再有人成為第二個蘇啟誠。

強颱「燕子」2018年9月侵日，關西機場也因風雨過大停擺，大批的遊客被卡在機場中等待車輛運輸救援。而當時大陸的「觀察者網」報導，有中國使館派出的巴士成功進入機場，將受困的遊客一一接出，引起網路熱烈討論。

「外交官都是垃圾」NHK直接引用PTT鄉民的留言，「駐日辦有跟沒有一樣，可以廢了」等言論，代表了台灣網友對於風災當後2天駐日代表的批判；事後，蘇啟誠輕生、經查證後證實接送旅客為假新聞，輿論也導向假新聞逼死了蘇啟誠處長。

節目中，名古屋大學研究所講師笹原和俊表示，散布假新聞將造成社會混亂，建議在網路社群的留言都要受到法律限制，並呼籲立法設限，不然類似的情況再次發生將很難制止。

▲▼關西機場疏運受困旅客。（圖／達志影像／美聯社）

▲關西機場疏運受困旅客。（圖／達志影像／美聯社）

蘇啟誠的家屬也透過NHK發表最新聲明如下：

現在真相如何對我們家屬而言，是沒有能力調查的事，也不具有多大意義，將來歷史自然會對一個外交官的犧牲有一個公平的判斷。

希望一個外交官的犧牲能引起台灣及日本政府有關當局、新聞媒體及相關法律的研究者對網路上假消息的流竄，在制度面上或法律面上能慎重思考如何妥當應對，防止不必要的社會混亂或者是無辜的人名譽受損。

另外政府也好、組織也好、媒體也好，或者是網路利用者在未查明真相的情況下，也不要輕易相信或擴散，或是利用假新聞謀取自己的利益或譁眾取寵。

我想這樣他的犧牲就比較有意義了。

此外，蘇啟誠遺孀也曾否認丈夫是因假新聞而輕生，因為遺書中並未提及此事，僅說明他完成上級交代的檢討報告後，「不想受到羞辱」才會以死明志；因此認為外界的說法都是混淆視聽，有卸責之嫌。

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關鍵字：蘇啟誠,日本,NHK,外交官,燕子,假新聞,家屬

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