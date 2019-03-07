▲習近平參加甘肅代表團審議。（圖／新華視點，下同）



記者吳易達／綜合報導

中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平7日下午參加十三屆大陸全國人大二次會議甘肅代表團審議。據先前所召開的幾次會議，此次甘肅的審議重點可能會著重在教育、健康、脫貧攻堅、糧食儲備等問題上。

教育方面，甘肅省日前召開教育工作會議，確認2019年的教育事業發展的五大重點，將圍繞解決「唯分數、唯升學、唯文憑、唯論文、唯帽子」等問題，在基礎教育、職業教育、高等教育等不同領域深化教育評價改革，也進一步擴大學校辦學自主權，推進職業教育和高等教育服務高質量發展。

健康方面，甘肅省日前召開婦幼健康工作會，2018年以來，全省婦幼健康工作堅持「大婦幼、大健康」理念，不斷完善婦幼健康服務體系建設，提升婦幼健康服務能力，全年爭取中央資金6740萬元人民幣，對7家婦幼保健院進行重點建設。相信婦幼健康也會是今年甘肅代表團審議的一大重點。

脫貧攻堅方面，甘肅省也於6日召開了脫貧攻堅幫扶工作協調領導小組會議，會中強調，要深入貫徹習近平總書記關於扶貧開發的重要論述，認真落實中央和省委關於脫貧攻堅的決策部署，靠實責任、真抓實幹、精準施策，堅決打贏打好脫貧攻堅戰。該會議傳達了2019年脫貧攻堅的精神，也審定了2019年脫貧攻堅的幫扶工作要點。

糧食儲備方面，甘肅省近日召開了糧食和物資儲備工作會議，會中指出，2018年，該省通過多措並舉抓收購、加強產銷合作、管好用好糧食儲備，創新完善糧食宏觀調控，全力保障全省糧食安全。相信2019年也會在此方面重點討論。