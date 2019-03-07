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陸2018年國產新劇數10年最低　8成都是低收視「砲灰」

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▲▼《延禧攻略》大合體。（圖／翻攝自微博／于正、愛奇藝）

▲大陸國產電視劇《延禧攻略》。（圖／翻攝自微博／于正、愛奇藝）

記者馬叔安／綜合報導

5日舉行的上海電視劇制播年會透露，2018年大陸國産電視劇僅有194部，為10年來最低，相比2012年的391部，減少了近200部，而收視率不足0.5%的「炮灰劇」在2018年新劇中的比例進一步上升，達到了82%，被稱為電視劇的「小年」。

據指出，除了收視率減少之外，收視率的狀況也持續走低。索福瑞中國區資深數據科學家鄭維東透露，2018年大陸全國100城電視劇單頻道收視率沒有超過2%的大劇，而2015年多達9部；收視率在1%-2%之間的優勢劇目2018年僅有30部，僅佔4.7%，而收視率不足0.5%的「炮灰劇」在2018年的比例進一步上升，達到了82%。

▲《如懿傳》五阿哥光頭照被看中，出任《流浪地球》男主角。（圖／翻攝自微博）

▲大陸國產電視劇《如懿傳》。（圖／翻攝自微博）

除此之外，大陸國產電視劇的集數也每下愈況，2018年通過審批的電視劇平均集數是42集，同比2017年減少了1集，比2016年減少了3集。

面對上述產量的減少，專家普遍認為是一個市場轉型的必然結果，目前的産量降低是一個優勝劣汰的過程，各大影視公司降低産量，推出精品化劇集。

SMG東方衛視總監、影視劇中心主任王磊卿認為，「影視行業歸根結底是一個創意産業，出好作品是硬道理。然而這幾年來，我們行業中的很多人醉心于運作資本的熱情，遠大于投入創作的熱情，只求估值高高高，制作粗糙快快快，最終結局涼涼涼。」

▲大陸熱劇《知否》女星武笑羽飾演趙麗穎閨蜜。（圖／大耳朵影視提供）

▲大陸國產電視劇《知否》。（圖／大耳朵影視提供）

王磊卿看來，2019年行業要想走出寒冬，必須打破這種泡沫慣性和投機心理，行業必須認清兩個現實，一是藝人限薪酬不可逆轉；二是平台採購限價同樣不可逆轉，「擁抱影視春天，必須拓寬創作的眼界和格局。如果始終停留在抄襲、改編、圖省事、拼速度的層次，只會令寒冬更加駐足停留，畫地為牢。」

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關鍵字：大陸電視劇,鄭維東,王磊卿

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