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缺席阿布達比防務展　殲-31可能已拿下中國海軍訂單

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▲▼FC-31（殲-31） 。（圖／翻攝自中新網）

▲FC-31（殲-31） 。（圖／翻攝自中新網）

軍武中心／綜合報導

第14屆阿布達比防務展已在日前正式閉幕，中國由遼寧艦航母為旗艦的一整支艦隊所組成的模型領軍參展，但驚訝的是近年向來主打外貿的殲-31（FC-31）戰機卻缺席了此次防務展。有分析認為，由於在研型號不能參展，因此很可能代表該隱身戰機已經「轉正」

阿布達比防務展創始於1993年，由阿聯猶武裝部以及阿布達比國際展覽有限公司聯合打造，成為中東地區最大的防務展之一。為爭取中東石油富國訂單，中國代表團今年除了帶上遼寧艦外，還推出WS-600L多用途武器系統、C602中遠程反艦導彈武器系統、L-15高級教練機、ZDK-03型預警機、VT4型主戰坦克等多項裝備。而上屆擔綱第一品牌的殲-31卻不見蹤影。

大陸知名軍士博主「迷彩派」指出，此舉意味殲-31可能已經轉正，在研型號不能參展。即便多數人對殲-31保持悲觀，但該機卻是瀋飛的磨刀石，總設計師孫聰曾說，「幾年來，鶻鷹飛機開展了大量的試驗和試飛工作，驗證全新的設計理念、設計方法和一系列先進技術，為後續發展奠定基礎」。這代表著殲-31就是一款技術驗證機

▼在第13屆阿布達比國際防務展亮相的殲-31模型。（圖／翻攝自兵工科技 微信公眾號）

在第13屆阿布達比國際防務展亮相的殲-31模型，外媒估計該機售價僅是美國F-35的一半。（圖／翻攝自兵工科技 微信公眾號）

過去中國外貿武器向來「賣舊不賣新」或是「外貿特供版」，雖然殲-31在一出生的時候就被貼上外貿專用的標籤，但隨著中國航母建造不斷向前，新一代艦載機的計劃自然也要提上日程。分析說，「儘管殲-31的性能一直讓人詬病，但讓它作為下一代隱身艦載機的先期技術驗證機，還是夠資本的」。

事實上近期有關鶻鷹上艦的消息似乎已越來越明朗，解放軍武器裝備採購信息網今年年初發布招標公告中明確指出，由瀋陽飛機設計研究所委托，招標一種光電瞄準整體組件。值得注意的是，其額外要求該組件必須擁有隱身能力、對海上目標的追蹤能力，以及適應載機所在環境的溫/濕度要求。

也就是說，該光電瞄準設備將裝備在瀋陽飛機設計研究所的戰機上，而該型戰機對隱身有要求，具備對海上目標的攻擊能力，並且所處的環境屬於高溫高濕的惡劣環境。綜合以上，瀋飛的這款飛機，極有可能就是中國的新型隱身艦載機，目前該所能拿出來的也就只有殲-31，幾乎側面證實「鶻鷹」已被選為中國下一代艦載機。

▼《央視》曾在長達5秒的鏡頭裡出現一架神秘感十足的殲-31戰機，疑似很可能就是該機的上艦版本。（圖／翻攝自央視）

《央視》在長達5秒的鏡頭裡出現一架神秘感十足的殲-31戰機，同時畫面中的電腦螢幕上有一架改進型殲-31的3D動畫圖，疑似很可能就是該機的上艦版本。（圖／翻攝自央視）

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關鍵字：殲-31,艦載機,瀋飛,鶻鷹,孫聰,阿布達比防務展,大陸軍武,軍武

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