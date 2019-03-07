「瑪麗亞怎麼變老師了」　韓國瑜否認歧視：家長接受程度有多少？

▲韓國瑜指出，瑪莉亞一詞不是歧視，而是做好家長的心理建設。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

對於日前有業者向高市府建議，可從菲律賓引進英語人才，藉此推動高雄的雙語教育，但韓國瑜曾回應「這方面對台灣人心理衝擊會很大，因為瑪麗亞怎麼變老師了」，此話一出引起外界許多反彈，韓國瑜在7日的訪問中首度回應，他說「瑪麗亞只是一個表述，並非歧視，而是政府在推動雙語教育的過程中，必須與家長做好的溝通。」

韓國瑜說，今年要開始啟動在高雄開始辦雙語教育，如果從菲律賓聘請英語老師來，必須要思考怎麼突破家長心理的障礙，菲律賓有很多很棒的英語老師，但勢必也會有家長質疑為何不從英、美、澳等地找，韓國瑜強調，菲律賓的外語人才輸出已經很成熟，目前的問題是，若從菲引入師資，高雄的家長接受程度又有多少，所以才會用「瑪麗亞」3個字來做表述。

據了解，韓國瑜口中的「瑪麗亞變老師」一說，出自6日在台北出席工商協進會中，有企業老闆建議從菲輸入英語師資，但韓國瑜當時卻說「瑪麗亞怎麼變老師了」，引起外界批評歧視說；韓國瑜澄清，這是指家長們未來對菲律賓外語師資的質疑，且今年雙語教育預算已增加到4700萬，雖然可向菲借鏡，但必須要做好心理建設，也讓家長及學生知道。