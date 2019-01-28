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生完3胞胎「肚皮鬆垮爆青筋」　她產後暴哭自拍：我絕望了

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國際中心／綜合報導

丹麥首都哥本哈根36歲孕婦瑪麗亞（Maria）腹中懷有三胞胎，把孕肚一天天變大的過程全都拍照留念，將這一路走來的點點滴滴記錄在IG。目前已經卸完三胞胎的她，日前卻自拍發文寫到，對於自己產後的肚子感到「相當絕望」。

據英國《鏡報》報導，瑪麗亞4年前在交友軟體Tinder結識安德斯（Anders），婚後育有2歲兒子Mikael，兩人原本想要給Mikael生一個弟弟或妹妹，沒想到意外懷上三胞胎。在IG中可以看到，當時懷孕35周的瑪麗亞曾經發文表示，「不可思議的是，肚子現在居然能變這麼大，更不可思議的是，它（肚子）大成這樣還不會掉下來。」

沒想到於去年9月卸貨的瑪麗亞，卻常常失望的PO出自己產後的身材，似乎非常不滿意，她曾經發文表示，「生產後四周，進展還是如此緩慢，還有一個看起來非常詭異的肚子，我必須承認，這令我相當絕望。」雖然瑪麗亞的心情受到影響，但有先生每天陪著運動、鼓勵支持，目前瑪麗亞的身材已經漸漸恢復。

現在IG帳號@triplets_of_copenhagen還是會定期PO出三胞胎超萌照片，已經吸引27.3萬粉絲追蹤。瑪麗亞表示，「雖然生三胞胎的辛苦是別三倍，但得到的幸福卻遠遠超過三倍！」

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關鍵字：丹麥,瑪麗亞,Maria,三胞胎

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