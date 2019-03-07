虐童、狼師最重「終身解聘」！　家長聯盟：接受遲來的正義

▲行政院7日通過「教師法」修正草案，針對不適任教師「分級」，從最輕的資遣到最嚴重可「終身解聘」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

虐童、狼師等不適任教師案件頻傳，引起社會極大不滿，為了避免幼兒園教師虐童與狼師再次現蹤，行政院會今（7日）通過《教師法》條文修正草案，特別針對不適任教師「分級」，從最輕的資遣到最嚴重可「終身解聘」。對此，全國家長教育志工團體聯盟指出，沉重的接受這「遲來的正義」，並呼籲立院重視民眾的聲音，以優先法案解決30年來的教師不適任問題。

家長聯盟說明，台灣畸型的教師法近三十年，危害了多少台灣的孩子，領公帑的公立學校教師，竟然可以組織工會，幹部爭取許多會務假，讓孩子必須接受代課老師，台灣可以組工會的公立學校老師，在處理不適任的教評會中，竟然擁有3分之2的席次，工人決定自己的聘免，讓大多數優秀老師的台灣教育環境，卻擁有不少的不適任教師沒有辦法處理，近三十年有許多的孩子受害，社經地位弱的孩子受害尤甚。

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▲家長聯盟認為，教評會的組成比例，必須有效避免師師相護，不再犠牲成長中的孩子。（圖／記者李毓康攝）

家長聯盟也說明，雖然看到行政院提出教師法修法草案，針對不適任教師相關條文修正，但對於目前的草案仍然有許多不足之處，要求做出修正。

家長聯盟提5點修正部分：

一、教評會的組成比例，必須有效避免師師相護，為兼行政職的老師比例應佔1/3、社會公正人士及家長佔1/3、相關行政人員佔1/3，有效執行教評會權責，不再犠牲成長中的孩子，與世界接軌。

二、台灣的教師不能獨外於世界，必須接受教師評鑒，有效鼓勵絕大多數優秀的台灣老師，要求少數教師改善教學並專業成長。

三、明文規定教師暑假進修。

四、教師有擔任行政職的義務，對於行政教師必須適當給予加薪減課，改善目前行政大逃亡的現象，並有效強化公立學校行政效率。

五、專審會必須明文增加家長代表，以正確表達學生及家長的立場，有效處理不適任教師問題，保護學生權益。

家長聯盟指出，政府願意面對長期的教育沉疾，解決不適任教師問題，不再有朝天椒教師、教學不力教師，沉重的接受這「遲來的正義」，並呼籲立法院重視民眾的聲音，以優先法案解決30年來的教師不適任問題，對於不重視別人孩子的立法委員，我們將發起抵制行動，讓每個選民知道那些立法院委員，放任不適任教師，長期傷害我們的孩子，不適格擔任立法委員。「民主的台灣，教育基本法之下，孩子是教育的主體，請立委不要再繼續看著成長中的學生受害」。

