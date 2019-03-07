　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

虐童、狼師最重「終身解聘」！　家長聯盟：接受遲來的正義

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北市西門國小開學日校長老師扮裝歡迎學生,小學生開學第一天上課情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院7日通過「教師法」修正草案，針對不適任教師「分級」，從最輕的資遣到最嚴重可「終身解聘」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

虐童、狼師等不適任教師案件頻傳，引起社會極大不滿，為了避免幼兒園教師虐童與狼師再次現蹤，行政院會今（7日）通過《教師法》條文修正草案，特別針對不適任教師「分級」，從最輕的資遣到最嚴重可「終身解聘」。對此，全國家長教育志工團體聯盟指出，沉重的接受這「遲來的正義」，並呼籲立院重視民眾的聲音，以優先法案解決30年來的教師不適任問題。

家長聯盟說明，台灣畸型的教師法近三十年，危害了多少台灣的孩子，領公帑的公立學校教師，竟然可以組織工會，幹部爭取許多會務假，讓孩子必須接受代課老師，台灣可以組工會的公立學校老師，在處理不適任的教評會中，竟然擁有3分之2的席次，工人決定自己的聘免，讓大多數優秀老師的台灣教育環境，卻擁有不少的不適任教師沒有辦法處理，近三十年有許多的孩子受害，社經地位弱的孩子受害尤甚。

請繼續往下閱讀...

▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲家長聯盟認為，教評會的組成比例，必須有效避免師師相護，不再犠牲成長中的孩子。（圖／記者李毓康攝）

家長聯盟也說明，雖然看到行政院提出教師法修法草案，針對不適任教師相關條文修正，但對於目前的草案仍然有許多不足之處，要求做出修正。

家長聯盟提5點修正部分：

一、教評會的組成比例，必須有效避免師師相護，為兼行政職的老師比例應佔1/3、社會公正人士及家長佔1/3、相關行政人員佔1/3，有效執行教評會權責，不再犠牲成長中的孩子，與世界接軌。

二、台灣的教師不能獨外於世界，必須接受教師評鑒，有效鼓勵絕大多數優秀的台灣老師，要求少數教師改善教學並專業成長。

三、明文規定教師暑假進修。

四、教師有擔任行政職的義務，對於行政教師必須適當給予加薪減課，改善目前行政大逃亡的現象，並有效強化公立學校行政效率。

五、專審會必須明文增加家長代表，以正確表達學生及家長的立場，有效處理不適任教師問題，保護學生權益。

家長聯盟指出，政府願意面對長期的教育沉疾，解決不適任教師問題，不再有朝天椒教師、教學不力教師，沉重的接受這「遲來的正義」，並呼籲立法院重視民眾的聲音，以優先法案解決30年來的教師不適任問題，對於不重視別人孩子的立法委員，我們將發起抵制行動，讓每個選民知道那些立法院委員，放任不適任教師，長期傷害我們的孩子，不適格擔任立法委員。「民主的台灣，教育基本法之下，孩子是教育的主體，請立委不要再繼續看著成長中的學生受害」。
 

ET快訊
請好兄弟抽菸「亮紅光」嚇譙髒話！大根隔天遇驚悚車禍信了
高雄驚現假車禍淫狼！性侵女大生拍性愛片至少11女受害
獨／韓國瑜「一郎餐會」成員曝光　王浩宇PO照：他們來自哪？
想換位置！他抬頭見男客爽用「無限暢飲」貴賓席1.6萬人笑瘋

關鍵字：虐童,狼師,家長,聯盟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

租屋限男！她疑惑限制用意　網曝「慘痛教訓」...大讚：這樣才內行

越南非洲豬瘟疫情擴大！ 最快本月泰國飛台手提行李100%檢查

虐童、狼師最重「終身解聘」！　家長聯盟：接受遲來的正義

市場買雞蛋！她沿路騎車都沒事...冰箱前一摔流蛋汁　網勸別浪費卻戰翻

奇葩健身狂「把自己噴飛」！　腿部華麗POSE笑翻網：憤怒鳥？

真的有上輩子嗎？催眠師把前世當「電影」　看完就能治癒自己！

看準AI市場！　清大開「人工智慧」學程：鼓勵女生踏入研究領域

違規帶肉品入境要罰20萬！英學者：瞬間嚇到翻包包

蔡英文推薦習近平「好好讀這些書」　感觸：台灣精采因為充滿巨大挑戰！

想換位置！他吃飯一抬頭…男客爽用「無限暢飲」貴賓席　1.6萬人笑瘋

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

租屋限男！她疑惑限制用意　網曝「慘痛教訓」...大讚：這樣才內行

越南非洲豬瘟疫情擴大！ 最快本月泰國飛台手提行李100%檢查

虐童、狼師最重「終身解聘」！　家長聯盟：接受遲來的正義

市場買雞蛋！她沿路騎車都沒事...冰箱前一摔流蛋汁　網勸別浪費卻戰翻

奇葩健身狂「把自己噴飛」！　腿部華麗POSE笑翻網：憤怒鳥？

真的有上輩子嗎？催眠師把前世當「電影」　看完就能治癒自己！

看準AI市場！　清大開「人工智慧」學程：鼓勵女生踏入研究領域

違規帶肉品入境要罰20萬！英學者：瞬間嚇到翻包包

蔡英文推薦習近平「好好讀這些書」　感觸：台灣精采因為充滿巨大挑戰！

想換位置！他吃飯一抬頭…男客爽用「無限暢飲」貴賓席　1.6萬人笑瘋

租屋限男！她疑惑限制用意　網曝「慘痛教訓」...大讚：這樣才內行

贈獎／史上最強搞笑雙人組《喜劇天團：勞萊與哈台》重現江湖啦！

陳佩琪告輸三立　柯文哲酸司法制度：先判決再寫內文？

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤飲和他嘿咻...當做夢算了

頭到腳全壞光！一張椅子「久坐出8種病」　專家授3招傷害降最低

《人氣歌謠三明治》快閃來台! 阿拉唷開箱神秘滋味

中職／艾銳克中心棒次　伯納對許基宏有期待：本季關鍵

跟當初國民黨要倒閉一樣！　韓國瑜對DPP喊話：應思考人民要什麼

公道伯參選／王金平兩岸論述不碰九二、一中　王智盛：意在淺藍、淺綠選票

「1人吸1人拿」娃娃機磁鐵怪客橫行　宜蘭業者氣炸肉搜

生活熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩..

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只..

皺手洗車10hrs！70歲爸苦..

澎湖網美「綠色比基尼」　身分曝..

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜..

寶島時代村確定復活　超過200..

男客「無限暢飲」VIP席　他羨..

他拿銅板買iPhone XR　..

快訊／台中南投大雨特報　今晚最..

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話..

男友視訊眼神狂飄　劇情神轉她崩..

結帳金額5557元…客拿605..

更多熱門

相關新聞

妹半身燙傷被丟包　5歲哥冒雨求救

日本神奈川縣橫濱市一名5歲的小哥哥發現3歲妹妹好像受傷了，4日下午獨自一人穿著睡衣冒雨跑到住家附近的修車廠求救，童言童語說著「妹妹的皮膚脫落了」。老闆一聽直覺不對勁，立即幫忙報警，這才將上半身嚴重燒燙傷、奄奄一息的女童送醫，而兄妹倆的母親則在5日被依涉嫌虐待兒童等罪逮捕。

家長校門口抗議　批遴校長選像政治戲碼

嚴懲不適任教師！狼師、虐童最重「終身解聘」

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

蔡清祥認定　虐童致死沒殺人故意

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面