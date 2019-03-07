ATM前提款10多次　被警當成車手...真相讓人鼻酸

▲患有智能障礙林男(右二)因為密集在ATM前提款被當成車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／台中報導

高雄市一名有智能障礙43歲林姓男子，月初北上台中找朋友，因為地址不正確找不到人，無人依靠下連續2天都睡在路邊，身上沒錢到郵局ATM領款，但是插卡後10多次，錢卻都領不出來，怪異行為引起員警好奇，疑是詐騙車手，其實是餘額不足啦，警方查出是已經通報協尋失蹤2天，趕緊通知家人北上領回。

臺中市警局第二分局育才所巡佐張升竑等， 4 日14時許在北區三民路上的郵局提款機旁，發現林男在提款機前領款 持續操作了十幾分鐘，卻始終領不出錢，怪異行為引起員警好奇，懷 疑可能是詐騙車手伺機準備犯案，於是主動上前盤查，林男見警方上前出示證件要盤查，立即轉頭欲離開，張員不敢大意，馬上阻擋，並通報線上警網支援，當警方以行動電腦查詢赫然發現，林男竟然是走失2天的智能障礙失蹤人口。

警方查看林男提款卡是因餘額不足關係才領不到錢，確認身分後將其帶返所撤尋並通知家屬，林男年邁雙親接到警方尋獲電話，喜極而泣，開心的從高雄搭車北上，對於警方熱心為民服務的精神深表感謝。

【其他新聞】



►影／彰化立委政見發表 紀慶堂唱《阿美阿美》：投我包你白又胖



►影／藥頭躲三合院問「你們是誰」 「警察！」…他舉槍轟太陽穴亡