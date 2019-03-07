彰化立委政見發表　紀慶堂唱《阿美阿美》：投我包你白又胖　

▲彰化立委公辦政見發表會，7日上午在彰化新頻道舉行，抽籤號次為，分別（左）國民黨籍柯呈枋（中）無黨籍紀慶堂（右）民進黨籍黃振彥。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣選委會7日上午舉辦第1選舉區立委補選公辦電視政見發表會，上午9時先行抽籤決定發言順序，國民黨候選人柯呈枋、與民進黨籍候選人黃振彥分別抽到1號與3號，而缺席的無黨籍紀慶堂由選委會代抽到2號發言。紀慶堂將政見改編到民歌《阿美阿美》，唱了1分鐘，成為整場焦點。

▲無黨籍候選人紀慶堂以自己的競選政見，改編到民歌《阿美阿美》，成為整場矚目的焦點。

柯呈枋以「台中參事」一職參選彰化縣立委，遭受到連日砲轟，柯上午在政見表會上也一再對外重申，他在辭去勞動署職務後，轉職到台中市擔任參事，參與此次立委補選，一開始即依法辦理請假，從未隱瞞。

柯呈枋準備許多手板，強調以20多年在中央服務的經驗回饋鄉親擴大服務，一例一休創大雙贏，協助產業永續經營發展，更嘉惠廣大勞工朋友，推動技職紮根落實產業需求，由中央資源導入輔導深入社區，行銷推廣，未來將創造6鄉鎮的高經濟產值，並結合鹿港沿線，落實生態保育及觀光的推動。

▲國民黨籍候選人柯呈枋則準備許多手板。

紀慶堂說，「我長期以來從事公益活動，開食物銀行照顧弱勢邊緣人」，尤其看到藍綠惡鬥30年亂花人民血汗錢，更希望握住鄉親的手，前進立法院，幫助弱勢族群，讓鄉親過更美好的生活，還當場改編民歌《阿美阿美》，要選民「藍綠放兩邊，票投2號紀慶堂」，「票投紀慶堂，包你白白又胖胖」。

▲民進黨籍候選人黃振彥認為自己最接地氣。

黃振彥一上台則娓娓道出他在擔任鹿港鎮長的政績到延續服務，黃振彥表示，他是最接地氣的民代，在鹿港鎮長任內，相信大家看得到鹿港的進步，「別人有的，我們做得比別人更好，別人沒有的，我們鹿港都有做。」未來在第一選區的六鄉鎮（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）有很多的願景要來完成，要將經營鹿港鎮的成功模式複製到這六個鄉鎮。

這場公辦電視政見發表會在花壇鄉新頻道有線電視舉辦，10點開始政見發表會。彰化縣選委會表示，政見發表會採直播方式，會在新頻道有線電視、新彰有線電視、三大有線電視-「 CH03公益頻道」播出，另於9及10日上午12時錄影重播。

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