陸將啟動「藍天2019」　倪岳峰：鍥而不捨打擊洋垃圾走私

▲大陸海關總署署長倪岳峰。（圖／翻攝自央視）



大陸中心／綜合報導

大陸第十三屆全國人大二次會議5日在北京人民大會堂開幕，海關總署署長倪岳峰在部長通道受訪表示，今年將展開「藍天2019」專項行動，堅決打擊洋垃圾走私。他還指出，海關總署去年啟動「藍天2018」，實施5輪強而有力的、專門針對固體廢物走私的打擊行動，取得非常大的威懾效果。

根據陸媒報導，禁止洋垃圾進口是大陸推進生態文明建設的標誌性舉措，其中關檢融合作為海關機構改革的重要部分，已經成為打擊洋垃圾走私的有效手段。倪岳峰透露，2018年在境外裝船前檢驗環節，海關就發現高達15萬噸不合格的固體廢物，成功將這批洋垃圾拒於國門之外。

倪岳峰指出，大陸海關2018年倡議並成功展開「大地女神」國際聯合執法行動，吸引75個國家和地區參加，促進各國加強固體廢物的回收、利用和處置；鑒於更好推進緝私工作需要加強國際合作，海關總署今年將啟動「藍天2019」，將鍥而不捨地打擊洋垃圾走私。他還強調，如果有的國家治理、有的不治理，洋垃圾走私的問題永遠都會存在。

倪岳峰出生於1964年9月（現年55歲），安徽省安慶市岳西縣人，1985年3月加入中國共產黨，最高學歷為清華大學自動化系系統工程專業工學博士，曾任第十八屆中央委員會候補委員、第十九屆中央委員，現任海關總署署長（前任為于廣洲）、黨組書記。

▼大陸拒絕輸入洋垃圾。（圖／取自免費圖庫pixabay）