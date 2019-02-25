癌逝母託夢上清大！用畫筆通過拾穗計畫　沒滿級分一樣上

▲黃舒榆說，自己非常喜歡畫畫，因此從小就立志要念美術相關科系。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2019年大學學測25日放榜，考生們幾家歡樂幾家愁，新竹縣竹東高中的黃舒榆同學，雖然沒有考取滿級分，但卻利用擅長常的繪畫順利通過清華大學拾穗記畫，錄取藝術與設計學系。

黃舒榆在國二那年，因母親罹癌，讓她忍痛放棄最愛的藝術之路，選擇離家較近的竹東高中就讀，沒想到2018年母親不敵病魔過世，也讓她的人生陷入低潮期。為了讓自己振作，於是她重拾畫筆，將對母親的思念都畫在作品裡，如今她順利錄取心目中第一志願，也將上榜這份喜悅送給媽媽，告訴媽媽「我做到了！」

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▲因母親病倒，照顧媽媽和整理家務的重擔全落在她身上，原本只是幫忙一些簡單的洗碗、掃地，後來連買菜、煮飯都要靠她，隨著工作量的增加，畫畫的時間也慢慢的減少。



黃舒榆說，自己非常喜歡畫畫，因此從小就立志要念美術相關科系，國中時也順利考取竹東國中美術班，在班上也維持前10名的好成績，一直已來都以新竹女中美術班為第一志願。



沒想到黃舒榆國二的時候，母親病倒，由於父親忙於工作，健康狀況也不佳，照顧媽媽和整理家務的重擔全落在她身上，原本只是幫忙一些簡單的洗碗、掃地，後來連買菜、煮飯都要靠她，隨著工作量的增加，畫畫的時間也慢慢的減少。



母親病重後，為了就近照顧幫忙分攤家務，黃舒榆只好忍痛放棄自己的第一志願，而選擇離家最近的竹東高中就讀。但她仍把握機會參加校內外各種繪畫比賽，「去年9月，媽媽永遠離開我了，但卻送給我人生最棒的聖誕禮物」，黃舒榆說，媽媽不敵病魔過世，當時她正準備徵選清大的拾穗計畫，後來放榜結果是備取第一，就在2018年12月25日聖誕節，也就是放榜前一天，她晚上夢到媽媽告訴她「你絕對會錄取的，別擔心」，沒想到隔天就接到錄取的好消息，她說，「這是媽媽送給我最棒的聖誕禮物」。

▲放榜前一天，黃舒榆夢到媽媽告訴她「你絕對會錄取的，別擔心」，沒想到隔天就接到錄取的好消息，她說，「這是媽媽送給我最棒的聖誕禮物」。