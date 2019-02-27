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清大「將星計畫」4年學雜費全免　每月再領1萬2生活費

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▲清大「將星計畫」4年學雜費全免　每月再領1萬2生活費。（圖／清大提供）

▲國立清華大學與國防部2019學年首創「清華將星計畫」，單招10名清華學院學士班國防菁英學士組學生，2月27日起報名。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導
為培養新世代軍事領導人才，國立清華大學與國防部2019學年首創「清華將星計畫」，單招10名清華學院學士班國防菁英學士組學生，2月27日起報名。錄取學生大學4年學雜費全免，每月還可領1萬2千元生活費，畢業後投身軍旅，以其電機、資工、管理等多元專業，成為國軍迎戰未來高科技戰爭的指揮群。

清華大學校長賀陳弘表示，清華大學作為一流大學，目標在培養社會各領域的領導人才，軍事領域也不能缺席。他表示，戰爭的型態近年變化極大，除了比兵多將廣、船堅炮利，更要在網路等科技層面一較高下。清華對「將星計畫」學生的培育方式是大一不分系，大二再依其興趣分流到電機、資工、商管、核能、材料、生科、人文等系，「文武雙全的將領是軍方需要的人才。」賀陳弘說。

▲清大「將星計畫」4年學雜費全免　每月再領1萬2生活費。（圖／清大提供）

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清華大學教務處招生策略中心主任焦傳金表示，國防部過去在不少大學推動大學儲備軍官訓練團計畫(ROTC)，吸納已進入各大學的學生；但清華的「將星計畫」則是首次以大學入學單獨招生辦理。申請者參加2019年學測的成績需達任4科總級分52級分，還要通過國防部智力測驗、體適能測驗及安全查核。

焦傳金指出，第一屆「將星計畫」的錄取總名額為10名，其中1名為女性保障名額，包括4名資通電軍，及陸、海、空軍名額各2名，任一軍種皆可接受飛行官訓練，駕機飛上天空。國防部除全額補助4年學雜費，還提供每月1萬2千元的生活費及每學期5千元的書籍費。畢業後最少需服役5年，若成為飛官則另有服役規定，以少尉任官，起薪近5萬元。

▲清大「將星計畫」4年學雜費全免　每月再領1萬2生活費。（圖／清大提供）

學生除每周六及寒暑假需接受軍事課程訓練外，平日皆在清華校園內學習，和一般生一樣享有豐富的校園生活。焦傳金表示，清華大學期待將星計畫培育出的學生都以從軍為志業，國防部在軍旅生涯之中也都提供深造碩博士的機會。但即使未來志向改變，完成服役義務也才27歲，帶著清華與國防部的扎實訓練，想轉任工程師、科研、商管、教職等，出路十分寬廣；如曾受飛行官訓練，甚至可轉任民航機師成為機長。

清華學院學士班國防菁英學士組2月27日（周三）上午10點起至3月5日（周二）下午5點報名，相關資訊可電洽（03）571-2861、（03）571-31300~03或（03）571-31398~9，簡章請見

▲清大「將星計畫」4年學雜費全免　每月再領1萬2生活費。（圖／清大提供）

▲清大「將星計畫」4年學雜費全免　每月再領1萬2生活費。（圖／清大提供）

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關鍵字：清大,清華將星計畫,國防菁英學士,學雜費全免

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