這個OO不存在！GAN技術正夯　AI造圖網站激增

▲「This Person Does Not Exist」網站爆紅後，使用相同技術的網站陸續上線。圖為Philip Wang建立的另一個網站，「These Cats Do Not Exist」。（圖／截自These Cats Do Not Exist）

科技中心／綜合報導

「This Person Does Not Exist」網站前些日子在網路上颳起一陣旋風，不斷重新整理該網站時即會看到一張張向著你微笑的臉，不過這他們都不是現實生活中的真人，而是由AI合成的。如今類似的網站如雨後春筍般冒出，包括「This Airbnb Does Not Exist」、「This Waifu Does Not Exist」、「This Cat Does Not Exist」等。

「ThisPersonDoesNotExist.com」網站由前Uber工程師Philip Wang建立，用以展現生成對抗網路（Generative Adversarial Network，簡稱GAN）的能力，並發布至臉書社團「Artificial Intelligence & Deep Learning」。

這個AI演算框架GAN最早是由研究員Ian Goodfellow於2014年完成，在機器學習中屬於相對較新的概念，透過生成網路與判別網路相互博奕，輸出與真實世界相同的人工樣本。隨後Nvidia於去年12月發表了基由GAN建立的StyleGAN，並將此技術開源。該技術除了可以製作出逼真得令人難以置信的人類肖像，還能應用於其他動物、動漫人物、字體、塗鴉汽車甚至是房間等各種方面。

「This Person Does Not Exist」發布後在網路上爆紅，陸續出現模仿者。其中「These Airbnb does not exist」的開發人員‎Christopher Schmidt表示，他想利用這個網站來展現AI及GAN的能力，這項技術已可輕易地用來欺騙民眾。有專家也開始擔心，這項技術可能被惡化，進一步用以詐騙或惡作劇等。

除了Philip Wang架設的「These Cats Do Not Exist」網站外，來自澳洲的開發人員Nathan Glover也使用相同的技術創建了「This Cat Does Not Exist」網站，並在推特上發表，如今該網站已創造出超過3萬隻「假貓」。「This Waifu Does Not Exist」網站則由Gwern Branwen設立，該網站使用一款名為Danbooru2018的數據庫，其中包含數百萬張漫畫人臉圖像。

看了這麼多張「假人」的臉，也可試試看是不是真的辨別不出來真人的臉。華盛頓大學教授Jevin West和Carl Bergstrom設立了「WhichFaceIsReal.com」，該網站會顯示出兩張人臉照片，並要求你選出真人的臉。這兩名教授在部落格上指出，他們設立這個網站的目的是讓人們意識到網路上可輕易地創造假的身分，在選擇「假臉」的過程中也幫助人們能一眼就看出這些假貨。

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