卓榮泰暗酸國民黨：臨界選舉調整規則、內容都是私心、有所圖

記者陶本和／台北報導

民進黨中常會將敲定2020總統提名初選時程，將於3月18日至22日開放領表登記。民進黨主席卓榮泰在會前受訪時，暗酸國民黨，強調民進黨不像其他政黨，臨界選舉前去調整規則跟內容，「都是私心、有所圖」；對於卡前行政院長賴清德的說法，他則強調，沒有這個意思，希望優秀同志都能奉獻共同參與。

民進黨6日召開中常會，將通過2020總統提名初選選務工作日程，敲定3月18日至22日開放領表登記，也成立大選提名策略小組。

對於時程敲定早，外界疑惑為何不等台北市長柯文哲、國民黨人選敲定後再來處理？卓榮泰表示，民進黨從過去到現在，都依照時程進行，不像其他政黨，在臨界選舉前，去調整任何規則跟內容，「都是私心、有所圖，民進黨不做這種事」。

記者追問卓榮泰此舉是否有「卡賴」的味道？他強調，這是原來的時程，並沒有這樣的意思，他希望優秀同志在18日開始，可以奉獻共同參與，而參選立委的同志，在25日開始，一起守護台灣大局是最重要責任，任何符合資格的同志都歡迎，「我們責任在舉辦公正選舉減少紛爭」。

另有記者好奇，未來如果提名人選民調不樂觀，在提名人選上會不會有變動？卓榮泰簡單回應，「你的未來，不在我們的將來」。

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）

