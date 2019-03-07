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奇葩男靠「神指」蛙式攀住公車屁股　搭便車神技網封練武奇才

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奇葩男神指搭車，網笑封蜘蛛人。（圖／翻攝自微博／南昌公交發布）

▲男子幾乎整個人貼在車屁股上。（圖／翻攝自微博／南昌公交發布，下同）

大陸中心／綜合報導

前方的公車車尾好像有哪裡怪怪的？微博用戶「南昌公交發布」6日公開一張奇葩的照片，只見照片中穿著黑色外套的男子僅依靠手指緊緊攀附在公車上，不知道是為了省錢搭便車還是好玩惡作劇，讓網友們看了都忍不住驚呼，「現代蜘蛛人啊」、「無時無刻都在練功，果然成為大俠前這些行為都是奇怪的」。

微博用戶「南昌公交發布」提到，這張照片是在6日上午8點40分被拍到，當時負責跑20號路線的司機剛開過江西省南昌市撫河北路和孺子路口，這名男子不僅突然出現，還整個人僅依靠手指和腳尖攀附在車尾，其他駕駛見狀趕忙超車告知司機，急忙靠邊停下檢查，人早就跑得不見蹤影，所以希望透過公開照片提醒不要再做這樣危險的行為，也請民眾不要模仿，「這是為了你自己，也是為了家人。」

奇葩男神指搭車，網笑封蜘蛛人。（圖／翻攝自微博／南昌公交發布）

▲網友加碼爆料，這不是男子第一次攀爬公車。

巧合的是，這張照片一PO出很快就被眼尖網友發現，這位奇葩男子並非第一次攀附在公車車尾，先前也曾被目擊爬到另一台公車上，穿的是同一件外套，用的也是同一種「蛙式」姿勢，不知道是為了省錢才想出這種搭便車方法，又或者只是單純覺得好玩惡作劇。

而其他網友們看完則紛紛留言調侃男子的行為真的太離譜，「這是現代版的蜘蛛人」、「練武奇才啊」、「是在印度待太久，回來以後不適應嗎？」、「佩服這位兄弟，看來很常健身呢」、「無時無刻都在練功，果然成為大俠前這些行為都是奇怪的」。

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關鍵字：江西,南昌,公車

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