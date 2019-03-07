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自拍愛修修臉　美圖：9成台灣人分享前一定要修圖

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▲▼美圖公布台灣用戶一年使用行為大數據。（圖／美圖提供）

▲美圖公布台灣用戶一年使用行為大數據。（圖／美圖提供）

記者邱倢芯／綜合報導

影像處理平台美圖公司（Meitu）公佈了台灣用戶一年使用行為大數據，台灣人使用美圖旗下App（包括美圖秀秀、美顏相機、氧氣相機、以及潮自拍）產生超過7億5,000萬張照片，而有高達9成台灣民眾分享照片前一定要修圖，近5成台灣用戶更表示分享照片到社群前，得花10-30分鐘修圖。

且除了分享生活日常照外，只要設計好看，超過70%用戶願意使用並分享品牌合作素材在社群上，超過40%用戶透過品牌合作素材能記住該品牌，可見以拍照為核心的原生創意玩法，能有效觸及潛在客群及增加品牌認知。

根據美圖的調查數據指出，美圖用戶年齡分佈廣泛，最小年齡7歲，最高年齡高達78歲，女性用戶占9成。

越愛買越愛修圖
有趣的是，美圖認為，購物力與修圖行為成正比；購物力越強的用戶越愛修圖，每月購物達1萬以上的用戶有9成分享照片前一定會修圖，以26～45歲女性為主，是最注重美及自身形象的一群；而每月購物額在5,000元以下的用戶，分享照片前一定會修圖的比例則下降至7成。

這一類的美圖用戶不僅注重照片及社群上的「虛擬美」，也十分在意現實生活的美麗形象，最愛購買的商品類型前三名為衣服飾品、美妝保養、以及家庭日用品，願意把預算投注在讓自己變美的商品上。

比起修顏 台灣人更瘋「創意修圖」
根據美圖調查，雖然許多台灣人都愛臉及瘦身功能，但是近期的使用趨勢開始轉往「微整型」，有越來越多的台灣人不能接受五官變形及過度美肌的照片，要修就修的恰恰好。

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關鍵字：自拍,美圖,Meitu,修圖

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