老是被AV「封面詐欺」？　職人現身說法：不光要修得自然還要引起興趣

文／妮妮小宅女

我猜很多男生都有這樣的經驗：夜深人靜突然想做點壞事看個謎片，拿出手機搜尋完喜歡的顏值和想看的片片後點開發現…靠！這包裝與內容物不相符！！（以上經驗來自友人沉痛的吶喊）

這是在觀看謎片時很常遇到的「封面詐欺」手法，看封面覺得這個女優美賣哦，點進去有時候真的會讓你懷疑封面跟內容是同一個人嗎？一位專門在修AV封面照的職人就上節目和大家聊聊這份工作的秘辛和薪水。

這位就是28歲的「修封面詐欺圖職人」元日田先，她在「じっくり聞いタロウ」節目中分享了這一行的幕後秘密，包含修圖的用意不是為了把女優修超正，而是為了增加「男性們想看的慾望」，反而要修得自然等等。

「我覺得AV封面沒有不修過的，而且女優主要是在賣臉，知名女優更是不可能會修到大家認不出來。」

根據元日田先的說法，修到太誇張讓觀眾看不出來，片商其實會收到大量投訴而且銷量也會減少，接著職人也直接示範怎麼修才會呈現自然的樣貌。

看起來除了膚色好像差別沒有很大餒…她表示健康一點的膚色更能散發女性魅力，而且不只膚色，臉上也有稍微微調過，像是兩眼的眼距拉開讓五官更平衡，法令紋和下巴的形狀也稍稍調整看起來更年輕。

這種程度就不是「詐欺」，但要修成詐欺程度也不是不行，像下面這張就有達到元日田先認為的「詐欺封面」。臉和身材都差很多阿…

當然大家最期待的也是薪水部份了，根據元日田先說，每個月大概可以達到30萬日圓（大約台幣八萬四左右），而且照片不是用件數計而是用張數算的。

修一張封面照大約一萬日圓（台幣2800元），而封底照因為照片小，不用修的太認真，所以只要500-1000日圓（大約台幣140-280元）

而且片商其實會要求不要修得太過完美，有生活化的感覺更棒。其實我對於謎片的封面要不要有生活感沒什麼太大的想法和意見啦，只是這可能是良心片商吧，因為我真的看過差很多的例子…

要不然就是片商發現這已經騙不了人了所以才往「自然化」方向發展，所以跟以前比起來「封面詐欺」的比例才會比以前少？這個我就真的不知道了，看來要請有經驗的酸酸們替我解答呢( ͡° ͜ʖ ͡°)

VIA jikkuri_kiitarou

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

