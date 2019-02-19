　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

老是被AV「封面詐欺」？　職人現身說法：不光要修得自然還要引起興趣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／妮妮小宅女

我猜很多男生都有這樣的經驗：夜深人靜突然想做點壞事看個謎片，拿出手機搜尋完喜歡的顏值和想看的片片後點開發現…靠！這包裝與內容物不相符！！（以上經驗來自友人沉痛的吶喊）

這是在觀看謎片時很常遇到的「封面詐欺」手法，看封面覺得這個女優美賣哦，點進去有時候真的會讓你懷疑封面跟內容是同一個人嗎？一位專門在修AV封面照的職人就上節目和大家聊聊這份工作的秘辛和薪水。

大檸檬用圖（圖／翻攝自日本電視節目）

這位就是28歲的「修封面詐欺圖職人」元日田先，她在「じっくり聞いタロウ」節目中分享了這一行的幕後秘密，包含修圖的用意不是為了把女優修超正，而是為了增加「男性們想看的慾望」，反而要修得自然等等。

「我覺得AV封面沒有不修過的，而且女優主要是在賣臉，知名女優更是不可能會修到大家認不出來。」

大檸檬用圖（圖／翻攝自日本電視節目）

大檸檬用圖（圖／翻攝自日本電視節目）

根據元日田先的說法，修到太誇張讓觀眾看不出來，片商其實會收到大量投訴而且銷量也會減少，接著職人也直接示範怎麼修才會呈現自然的樣貌。

看起來除了膚色好像差別沒有很大餒…她表示健康一點的膚色更能散發女性魅力，而且不只膚色，臉上也有稍微微調過，像是兩眼的眼距拉開讓五官更平衡，法令紋和下巴的形狀也稍稍調整看起來更年輕。

大檸檬用圖（圖／翻攝自日本電視節目）

大檸檬用圖（圖／翻攝自日本電視節目）

這種程度就不是「詐欺」，但要修成詐欺程度也不是不行，像下面這張就有達到元日田先認為的「詐欺封面」。臉和身材都差很多阿…

大檸檬用圖（圖／翻攝自日本電視節目）

大檸檬用圖（圖／翻攝自日本電視節目）

當然大家最期待的也是薪水部份了，根據元日田先說，每個月大概可以達到30萬日圓（大約台幣八萬四左右），而且照片不是用件數計而是用張數算的。

修一張封面照大約一萬日圓（台幣2800元），而封底照因為照片小，不用修的太認真，所以只要500-1000日圓（大約台幣140-280元）

大檸檬用圖（圖／翻攝自日本電視節目）

大檸檬用圖（圖／翻攝自日本電視節目）

大檸檬用圖（圖／翻攝自日本電視節目）

而且片商其實會要求不要修得太過完美，有生活化的感覺更棒。其實我對於謎片的封面要不要有生活感沒什麼太大的想法和意見啦，只是這可能是良心片商吧，因為我真的看過差很多的例子…

要不然就是片商發現這已經騙不了人了所以才往「自然化」方向發展，所以跟以前比起來「封面詐欺」的比例才會比以前少？這個我就真的不知道了，看來要請有經驗的酸酸們替我解答呢( ͡° ͜ʖ ͡°)

VIA jikkuri_kiitarou

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

ET快訊
羅志祥退STAGE爆內幕！工作人員12字開嗆：會有報應
成大女研生命案　清潔工涉強制猥褻殺人被求處死刑
「做一半偷拔套」新加坡將列性侵罪　鞭刑打完再關10年
今晚101變巨型花燈！18:45上演150秒「歡樂頌燈光秀」

關鍵字：AV女優,謎片,A片,修圖,封面詐欺,包裝與內容物不符,修圖職人,幕後揭密,妮妮小宅女

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

田裡挖出1500年前金幣吊墜　尋寶女誤認巧克力：差點當垃圾丟

「拿1100元付600元是騷擾」日本網友又大戰：這是給店家添麻煩

JK羅琳坦承遺憾：沒讓哈利和妙麗在一起　他們才是個性相合的一對

李坤城比你強在哪？堅持「毀滅性浪漫」　身敗名裂也要嫩女友

日牛郎之王開展覽　VIP還可身歷其境「VR互動接客」　享受眾多牛郎圍繞

老是被AV「封面詐欺」？　職人現身說法：不光要修得自然還要引起興趣

撫慰嬰靈？上海百貨公司循環播放《寶貝對不起》　網：聽到起雞皮疙瘩

55年前「最紅扭蛋」長這樣　日幣10圓小廢物變天價寶貝

伊布新上任！寶可夢當宣傳大使，鹿兒島朝聖超美水溝蓋

國中生謊稱「寒假作業寫完被偷了」　書包找回整本都是白的

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

田裡挖出1500年前金幣吊墜　尋寶女誤認巧克力：差點當垃圾丟

「拿1100元付600元是騷擾」日本網友又大戰：這是給店家添麻煩

JK羅琳坦承遺憾：沒讓哈利和妙麗在一起　他們才是個性相合的一對

李坤城比你強在哪？堅持「毀滅性浪漫」　身敗名裂也要嫩女友

日牛郎之王開展覽　VIP還可身歷其境「VR互動接客」　享受眾多牛郎圍繞

老是被AV「封面詐欺」？　職人現身說法：不光要修得自然還要引起興趣

撫慰嬰靈？上海百貨公司循環播放《寶貝對不起》　網：聽到起雞皮疙瘩

55年前「最紅扭蛋」長這樣　日幣10圓小廢物變天價寶貝

伊布新上任！寶可夢當宣傳大使，鹿兒島朝聖超美水溝蓋

國中生謊稱「寒假作業寫完被偷了」　書包找回整本都是白的

女子吵完架竟轉身跳樓　男友伸手卻來不及抓住…看著她活活摔死

東京著衣創辦人與前夫接女爆糾紛　諷：過得不好的人情緒較差

大立光、鴻海穩盤　元宵節台股小漲6.98點收10,152點

嚴懲酒駕　台南市取締不手軟　首日移送10人

高中木聯／陳聖平2打點建功成德晉級　中興2連敗淘汰

16公尺高主燈、南門紙雕燈！台灣燈會大鵬灣5大看點搶先逛

防汛視同作戰　台南市辦37區長暨主任秘書災害防救教育訓練

洗腎驚見「黑豆乾手指」！醫：晚一步要截肢...「5族群」小心

台電興達電廠更新計劃挨批「欺騙民眾」　環委斥迴避退回再審

「人間有情．波麗士有愛」　府城交警送愛到偏鄉

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

新奇熱門新聞

做愛高潮媽敲門　男友在她體內結..

正妹挑戰一年不購物　生活大反轉

18歲妹揪夜店慶生「錢男的平分..

寒假作業寫完被偷？國中生結局慘

女孩激喊粗魯一點　他理解卻受傷

主管激戰女下屬　性愛直播片瘋傳

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

女孩被破處上癮　發現自己是公車

G奶牙醫超會吹簫　騎乘位猛到不..

揭密！為何「約到爛砲」都是女生

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

女友上廁所　男友一秒轉頭吻正妹

波多野結衣會大鵰　性感跨騎挑逗

更多熱門

相關新聞

ZARA模特兒「滿臉雀斑」引辱華爭議

意大利品牌Dolce & Gabbana（D&G）先前爆出辱華爭議後，西班牙時裝品牌ZARA近日也捲入辱華風波。ZARA周五（15日）在微博上發表最新彩妝產品的宣傳廣告，但是裡頭的中國模特兒李靜雯照片卻是「滿臉雀斑」，引起部分網民質疑ZARA醜化中國女性。ZARA對此表示，事件純屬「審美觀不同」，照片是在自然狀態下拍攝，完全沒有PS（修圖）。

女客逛街驚見身旁屁孩手機播A片

亞利桑那州宣告：色情是公共衛生危機

重聽伯火車上謎片擴音爽賺小驚喜

不顧禁令看A片　性侵犯緩刑飛了

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 文化大學失火 愛紗離婚 王令麟 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

女星IU分享獨家「快速入睡法」

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

館長：16年兄弟為小妹妹變敵人

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO照

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面