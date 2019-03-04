華為中階新機Nova 4e宣布　搭載3200萬畫素美顏自拍境頭

▲華為 Nova 4e 預告片。（圖／翻攝華為終端官方微博）

科技中心／綜合報導

據《gizmochina》報導，中國大陸電信巨擘華為除了在去年推出P20和P20 Pro等旗艦手機外，也推出中階機P20 Lite，但在中國大陸及台灣地區改稱Nova 3e，現在華為透過自家微博透露新一代的中階機Nova 4e的上市消息。

從目前曝光的預告影片來看，這次Nova 4e將採用前置鏡頭設在中央的水滴螢幕，並配有高達3200萬畫素的前置美顏鏡頭。關於機身的其他詳細資訊並沒有在該預告片中提及，但報導認為，由於華微已經在微博上承認該款手機將是Nova系列的後續機種，預估該款手機將會採用令人印象深刻的設計。

近日中國大陸工業和信息化部電信設備認證中心（TENAA）批准了型號為MAR-AL00和MAR-TL00的華為手機，從外流的圖片來看，他們都具有水滴螢幕，因此被認為這極有可能就是華為即將推出的Nova 4e。

報導指出，目前外界推估Nov​​a 4e將擁有6.15吋的螢幕、後置鏡頭將配有3顆、指紋辨識也設置在機身背面，並配有3240mAh的電池。至於處理器方面，由於是中階機定位，外界認為該款手機很可能使用麒麟710處理器。

而從中國大陸電商平台「天貓商城」的新品預告中可以發現，華為Nov​​a 4e預計將於今年3月下旬上市。華為全新旗艦機P30和P30 Pro則將於3月26日在法國巴黎正式發表。