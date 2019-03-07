「勝利講台」改裝版登場？　王金平造勢邀民間百業、深藍代表出席力挺

▲前立法院長王金平今正式宣布，投入2020總統大選。（圖／記者蔡浩祥攝，下同）

記者蔡浩祥／台北報導

前立法院長王金平今上午在台北國際會議中心頂樓，宣布投入2020總統大選。截至目前，除親友團到場力挺，從中南部北上的鄉親更是把現場擠得水泄不通。值得關注的是，王未邀請黨內大老出席，主邀民間百業，還有深藍軍系代表，既表達出接地氣，同時也彌補在深藍區塊黨員支持度的不足。

不同以往傳統記者會，王金平未邀請黨內大老出席，改邀百工百業、民間團體代表到場。其中，包括三三會理事長許勝雄、前內政部長李鴻源、前考試院長許水德、前教育部長郭為藩及吳清基、中華奧會主席林鴻道等人，及王金平求學時代的多位師大校長，都是座上賓。

黨內立委部分，則有江啟臣、顏寬恆、吳志揚、呂玉玲、柯志恩等。

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為補足黨內最大弱點，也就是深藍選民區塊，包括全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長劉盛良、反年改團體「八百壯士」指揮官吳其樑等深藍軍系代表，也都到場相挺。

值得關注的是，過去與王金平征戰無數的立院「勝利講台」今雖未出現，但活動舞台有設置一座講台，還有讀字機，準備陪王再戰2020。

台北上午大雨滂沱、溼冷，但仍有不少鄉親、親友團仍穿上雨衣，到現場表達力挺，一位南部上來的鄉親表示，風雨生信心，要王院長加油！