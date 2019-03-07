公道伯參選／兩岸必須終結戰爭！王金平引曼德拉名言：必須與敵人合作

記者蔡浩祥／台北報導

因緣俱足，前立法院長王金平今上午在台北國際會議中心頂樓，宣布投入2020總統大選。針對當前兩岸形勢，他引述諾貝爾奬得主曼德拉說法稱，「想與敵人和平共處，就必須與敵人合作，然後他就能成為你的夥伴」、「中華兒女，本是同根生」，強調兩岸必須終結戰爭，否則戰爭將終結大陸與台灣。

活動大螢幕以台北101為背景，以火箭升空形式，象徵台灣起飛。王金平在百工百業、年輕人的簇擁下，從螢幕中間入場，台上不少學生與王自拍，展現十足親和力。

王金平致詞時，開頭就提到美中台關係。他說，當美國總統問他的幕僚「告訴我，我們花大錢保護台灣，到底得到什麼？」當大陸一再聲明「台灣是中國不可分割的一部分」，最應該挺身捍衛主權、追求發展的我們，卻在爭吵中彼此對立、內耗沈淪。

▲王金平宣佈參選總統記者會，支持者不畏風雨。（圖／記者屠惠剛攝）

王金平表示，捍衛中華民國主權與憲法，是我們現階段最大的共識，也是我們據以生存發展的根基。

他強調，未來四年，台灣最需要冷靜、理性團結的時刻，不該再陷入統獨爭議的死胡同，與各種假議題的糾葛，而應務實面對歷史遺留問題，放眼我們共同未來。

王金平指出，人類必須終結戰爭，否則戰爭將終結人類；因此，兩岸必須終結戰爭，否則戰爭將終結大陸與台灣。

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）