金牛男照三餐LINE問候！雙子女「憋超久」開示了　網看完對話：她在暗示你

▲有網友直呼，「她的意思是：『你該約老娘出門，而不是講一堆廢話』！」（圖／示意照／翻攝免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

一名金牛座男網友說，「我以為默默的關心就能得到女人的歡心，確實好像錯了」，他並分享和心儀雙子座女生的對話，讓不少人看完直呼「她在暗示你出手，這麼明顯」、「快約吧，木頭哥」。但也有女生持不同看法，「你錯過機會了」。

男子6日在「戀愛公社」臉書社團表示，自己的生活圈很少異性朋友，遇到一個覺得聊得來的，「我也不敢太急，就每天的關心，可是好像錯了，那如果是你們會怎麼做？」

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根據原PO貼出兩人的LINE對話截圖，以下為雙方的聊天內容：

原PO：我只是關心妳呀。

雙子女：你如果是因為喜歡我的話，你應該有所行動，而不是一直用廢話來關心，還是你覺得每天三餐問候就能追到馬子？我知道你人好，所以憋了很久。

原PO：哈哈，如果我這麼厲害，我就不會單身這麼久了。

雙子女：我講話就是很直接，你喜歡一個女生，麻煩身體力行去了解她，身體力行去追求她。

原PO：妳說的我會聽，但是我有困難，我會想辦法突破的。

▼女生對PO說，「你這樣子，本來對你有好感或有期待的女生都會覺得算了。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）





雙子女：不是每天用手機問她起床沒、睡覺沒、出門沒，O的，全台灣2000多萬人口每天誰不起床出門睡覺，真的會讓人覺得你很不用心聊天。

原PO：我就是笨咩，妳今天沒有告訴我這些，我永遠也不知道。我想說我就這樣一直可以關心妳就可以了，所以才會這麼白癡。

雙子女：你哪裡來的自信覺得這樣就可以，做事情要動腦的好嗎。

原PO：我明白了，確實好像不是我想像中的簡單。

雙子女：你這樣子，本來對你有好感或有期待的女生都會覺得算了。

原PO：我會努力突破的。

雙子女：加油吧。

原PO：謝謝妳。

雙子女：不客氣。

對此，有網友問「你是不是金牛座」？原PO回答「我是金牛，對方是雙子。」許多人看完對話都認為，原PO應該主動出擊，「笨！人家都講那麼白了！約她出去吃飯看電影！做男人該做的事」、「她不是有叫你要身體力行嗎？意思是要你付諸行動，不是只會三餐問候關心啦」、「她的意思是：『你該約老娘出門，而不是講一堆廢話』！」

一名女網友則分享自己的經驗，「我有封鎖過三餐問安的人，那真的很煩欸！心情好的時候都還好。今天如果踩到屎，還是被老闆罵到『攏豆花』（台語，指被罵得很慘），還傳來說『安安，妳好』，他剛剛幹了什麼無聊鳥事，真的整個耐性磨滅。一直沒封鎖不是好人就是好感機率大，趕快把握這直爽妹子。」

▼不少網友要原PO主動約對方。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

但另一名女網友持不同看法，「痾，在場男生是不是會錯意了？通常女生這樣講就是她發揮母愛，受不了這麼蠢的方式，想要好好教你正確追女生的方式，跟有沒有機會是兩回事，是她良心發現想救救你這個直男。」

「而且你錯過機會了」，該網友認為，「如果你在她回應你、教訓你的瞬間直接約她，跟她說『我想約妳，我想跟妳吃頓飯，就一頓飯，妳願意給我一頓飯的時間嗎』？她基本上拒絕你就是打自己臉，成功率高。偏偏你蠢到還謝謝她，之後你就算約她，她只會想說『哦？有進步唷』。」

▲▼兩人的對話截圖。（圖／翻攝戀愛公社）