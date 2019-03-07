凍結中國留學生帳戶　陸駐英使館：敦促英方依法處理！

▲人民幣、英鎊。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

據英國國家經濟犯罪調查中心（National Economic Crime Centre，簡稱NECC）日前調查，準備凍結95個涉嫌洗錢的銀行帳戶，絕大多數由中國公民持有，其中不少人是留學生，涉案金額更高達360萬英鎊（約新台幣1.4億元）。對此，中國駐英國大使館6日表示，他們一貫要求在英中國公民遵守兩國法律，同時敦促英方依法公正處理相關案件，保障中國公民的合法權益。

據《環球時報》報導，在倫敦長期從事海外代購的小宋表示，她時常會請一些中國留學生幫自己在機場辦理奢侈品退稅手續，或請留學生將代購帶回中國，並給他們100至200元英鎊（約新台幣4000至8000元）的現金酬勞。

▲部分中國留學生帳戶被凍結。（圖／翻攝中國駐英國大使館官網截圖）

此外，小宋也透露，有些留學生不僅靠「帶貨退稅」賺錢，一些人還透過各種途徑認識了一些身分不明、需要將大筆資金轉入海外帳戶的人。他們還會按照指定要求，購買奢侈品，之後再退貨，將資金轉到其他帳戶，實現資金分流的目的。

中國駐英國大使館6日指出，他們「一貫要求在英中國公民遵守中英兩國法律，同時敦促英方依法公正處理相關案件，保障中國公民的合法權益。我們再次提醒有關中國公民積極配合調查，透過法律途徑維護自身正當合法權益。中國駐英國使館將在職責範圍內向有關中國公民提供必要協助。」