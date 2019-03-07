內線交易避損失　地檢署認定必翔違反證交法

▲檢方認為必翔實業的稽核主管黃男所為已違反證券交易法，除提起公訴，其犯罪所得共113萬8984元一併建請院方依法宣告沒收或追徵。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

必翔實業公司稽核主管黃立灶明知子公司必翔電能等公司，對中國多家公司的逾期應收帳人民幣5444萬、相當於台幣2億4800萬元，卻在未公開消息前，搶先透過內線交易，悄悄出清手中的子公司必翔電能公司股票9萬多股，合計規避損失近114萬元，新竹地檢署依證交法內線交易罪嫌起訴，其犯罪所得將一併建請院方依法宣告沒收或追徵。

檢調調查，必翔實業公司原為上市公司，上市交易期間為2001年3月至2017年11月，當時由必翔100%持股、位於中國寧波的子公司「捷瑞索爾新能源公司」，在中國寧波等逾期應收帳款約人民幣5444萬元未能收回。

黃立灶身為稽核主管，在確認消息來源確定後，於尚未公開前的2017年3月23日、24日、28日，接續以每股24元至27.04元價格，將其100%持股的子公司「必翔電能公司」共9萬7305股股票，委託賣出，賣出均價為每股24.6353元，以該消息公開後必翔電能公司股票之10日均價每股12.93元計算，共規避損失達113萬8984元。

全案經法務部調查局北部地區機動工作站移送偵辦。檢方認為黃男所為違反證券交易法，除提起公訴，其犯罪所得共113萬8984元一併建請院方依法宣告沒收或追徵。