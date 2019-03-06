19歲上兵洽公後騎車返營　天雨路滑摔車命喪大貨車輪下

▲桃園市龍潭區中原路，傍晚發生范姓現役軍人疑因天雨路滑，遭前方大貨車後車輪下輾斃。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一名19歲現役范姓軍人，晚間6點騎機車返回部隊途中，行經桃園市龍潭區中原路段，疑因天雨路滑視線不佳，連人帶車滑入前方大貨車輪下，慘遭右後輪輾過，警方趕抵送醫急救仍不幸回天乏術，家屬說，去年才入伍的范姓軍人服役才一年就慘遭不幸，到場認屍痛哭無法置信。

警方調查，19歲的范姓現役軍人，階級是志願役上兵，今天下午至位於龍潭區的聯勤司令部直坑尾彈藥庫洽公，傍晚6點左右騎車返回新竹縣關西鎮的部隊，行經龍潭區中原路段，范突然滑入前方同向行駛中的大貨車車底，當場遭大貨車右後輪輾過，但大貨車仍繼續往前行駛，被後方車輛攔下大貨車才停止，范姓軍人已無生命跡象，警方趕抵後將范送往國軍桃園總醫院急救，傷勢嚴重仍宣告不治。

▲桃園市龍潭區中原路傍晚發生死亡車禍，警方在現場處理狀況。（圖／民眾提供）

警方指出，車禍發生時正值滂沱大雨且視線不佳，依大貨車車側行車紀錄器研判，可能是機車輪胎打滑失控，范姓軍人衝入貨車車底，司機未察仍繼續行駛，才釀成不幸。

警方對大貨車司機酒測，酒測值為0，范姓軍人抽血後酒測值也顯示為0，因此沒有酒駕問題。家屬表示，孩子去年才入伍服役，沒想到竟在部隊附近車禍身亡；軍方則低調回應，會盡力協助家屬處理後事。

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