2019桃園彩色海芋季創意料理不藏私　五星主廚到農莊

▲五星主廚郭偉鈞為溪海休閒農業區居民，示範創意料理。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

美景+美食，吸引魅力無限！已成為大園區溪海休閒農業區、在地口碑品牌的2019桃園彩色海芋季，即將於4月初登場，市府農業局6日邀請五星主廚，親自輔導示範在地居民，如何以花卉入菜，及保留當令食材特性並加入創意巧思，呈現特色在地料理，吸引遊客造訪。

市府農業局指出，「桃園彩色海芋季」已成為溪海休閒農業區在地口碑品牌。今年的活動亮點，除了欣賞彩芋花海與主題裝置打卡之外，市府並邀大園區溪海里17家在地農莊，規劃18場農事體驗活動期吸引民眾參與，同時於開展期間4月4日至21日的平、假日，推出多場體驗活動如手作花肉羹、手工海芋皂、傳統農村焢窯、種稻及操作農具等特色體驗。

▲▼2019桃園彩色海芋季、將有五星主廚與在地居民推出的創意料理。（圖／農業局提供）

而為了讓在地料理具創意，市府今天並邀請華航諾富特飯店味坊中餐廳主廚郭偉鈞，親自輔導示範在地居民，如何以花卉入菜，及保留當令食材特性並加入創意巧思。郭偉鈞說，華航諾富特飯店這次與桃園彩芋季合作，推出兩款「以花入菜」的佳餚與繁花爭豔，分別是「百合銀耳蓮子湯」、「百合葉香薯泥包」。

郭偉鈞也傳授銀耳湯熬煮小祕訣，讓銀耳湯釋放滿滿的膠質，再加入百合，清甜可口，讓簡單的料理，煮出五星級的口味；「百合葉香薯泥包」則是改良式的創意刈包，以新鮮薯泥、百合及小黃瓜拌勻，夾入刈包中，替代原本厚醬濃油的三層肉，清爽無負擔。

農業局表示郭偉鈞主廚，多次代表飯店遠赴泰國、香港參加廚藝競賽，每每獲得佳績好評，最擅長發揮食材特性，研發創意料理。