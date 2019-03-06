蕭美琴：政壇充斥華麗口號、民粹語言　想速成博取選民認同

記者陶本和／台北報導

面對3月16日立委補選，民進黨6日替三位候選人製作新MV「為台灣行作伙」，並且公布接下來相關宣傳活動，3月10日南下替台南立委候選人郭國文造勢、晚間則替新北立委候選人余天造勢，而3月14日則會替彰化立委候選人黃振彥造勢。其中，民進黨立委蕭美琴、文化部長鄭麗君也將現身替余天站台，拉抬聲勢。

民進黨秘書長羅文嘉表示，距離補選剩下10天，大家都很關心這場補選，從今天晚上開始，這支為三個候選人所做的「為台灣行作伙」MV就會在網路上播放。

羅文嘉說，接下來在3月7日晚上，將會邀請唐鳳政委與余天候選人一起直播；3月10日下午將會在台南為郭國文候選人舉辦造勢活動；3月10日晚上將在三重為余天候選人舉辦造勢晚會；3月14日將於彰化為黃振彥候選人舉辦造勢活動。

▼民進黨立委蕭美琴。（圖／民進黨提供）



民進黨立委蕭美琴也表示，她回想九年前，自己也參與了花蓮立委的補選，而立委補選都有它特別的意義，代表一個黨能否重新站起來以及它基本的精神。當時的補選發生在2008年，也是整個民進黨面臨極大的考驗之後，黨團結要再站起來的一個過程。

蕭美琴表示，我們經歷了去年九合一選舉，民進黨現在也需要所有鄉親跟我們走在一起，給我們力量，來面對這次的補選。

蕭美琴也提到，目前她經常代表台灣偏鄉地區，離鎂光燈及政治焦點較疏離的地方，而透過這支MV可以看出，這次補選的三位候選人，所展現出的勤走基層的精神，也是她多年來的體會。

她認為，現今台灣的政壇，充斥著華麗的口號、民粹的語言，都想用速成的方式，來博取選民的認同，但最終來講，理念能否永續、政治工作是否能長久，最重要還是要跟人民站在一起。

蕭美琴說，最實在的，就像影片中的精神，三位都是非常貼近基層的候選人，雖然沒有虛華的口號，但都代表著來自地方的力量，在最基層聆聽人民的聲音，也代表基層的民意和需求，並讓他們在立法院爭取一席之地。

▼民進黨秘書長羅文嘉。（圖／民進黨提供）

