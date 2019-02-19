只要一條USB傳輸線　電腦輕鬆被入侵

▲USB傳輸線竟也能變成駭客工具。（圖／翻攝Mike Grover Twitter）

科技中心／綜合報導

科技日新月異，駭客的技術同樣跟著進步，利用隨身碟來傳播電腦病毒已經不稀奇，近日國外資安人員就表示，他能夠只靠一條USB傳輸線就入侵電腦。

據外國網站《Extremetech》報導，國外一位名叫Mike Grover的資安人員在其個人網站上表示，他將Wi-Fi控制器安裝至普通的USB傳輸線內部，製作成「O.MG Cable」，外表看來與一般的USB傳輸線大同小異，當用戶將此傳輸線連結至電腦，駭客就可在附近利用智慧型手機來進行遠端操控，電腦輕輕鬆鬆就遭到入侵。

Mike Grover表示，他研發出的這種新型態資安攻擊方式，其實只花費了幾千美元而已，他有提供了詳細的製作方式，但他個人強調，研發並公布這樣的資安攻擊招數並非是要製造混亂，而是要研究潛在的威脅。

報導分析，一般人應該都很難相信USB傳輸線有一天會被當作駭客工具，未來不管是在購買或是借用USB傳輸線時都必須要更小心謹慎，選擇有信用的品牌及借用人選，才不會讓自己暴露在資安風險當中。

▼Mike Grover將整段攻擊過程放上Twitter