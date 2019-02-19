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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／政治、科技或商業利益 哪一樁讓華為遭美圍堵？

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▲▼華為。（圖／路透社）

▲美國司法部對華為的起訴指控，是否涉及政治、科技戰及商業利益，仍有待後續觀察。（圖／路透社）

2018年底，加拿大根據臨時逮捕令，在溫哥華逮捕華為首席財務長孟晚舟，檢方指控其使不知情的美國金融機構與伊朗交易，違反美國對伊朗的制裁令，涉嫌構成詐欺。之後，孟晚舟以1000萬加幣（約新台幣2億3000萬元）保釋。2019年1月28日，美國政府正式起訴華為，並向加拿大提出引渡孟晚舟的請求。

美國司法部起訴書中，指控中國華為電信集團（下稱華為）、華為副董事長兼首席財務長的孟晚舟、華為設備美國公司（下稱華為美國）和華為子公司Skycom（下稱星通），涉嫌金融詐欺、洗錢、串謀詐騙美國、妨礙司法和制裁伊朗等違法行為近22件，提起刑事訴訟。

美國國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）說，華為及孟晚舟違反美國法律，參與一項對美國安全不利的詐欺性金融計畫，故意使美國金融機構進行結算、交易，而違反對伊朗的交易和制裁條例，也違反出口法律。聯邦調查局也表示，華為對美國的經濟和國家安全構成雙重威脅，違反法律及妨礙司法。

美國法律禁止美國銀行處理與伊朗有關的交易，否則該銀行可能會因此面臨民事或刑事處罰。據美國司法部調查指出，華為在2012年底和2013年謊稱違反美國禁令開發伊朗業務的依泰公司（下稱依泰），僅是華為的非正式會員，但實際上，依泰是華為在伊朗的長期聯盟，依泰的採購被華為實質控制，孟晚舟亦曾擔任依泰的董事。據起訴書指出，華為隱瞞兩家公司（星通和依泰）與華為的關係，要美國銀行提供美元結算處理伊朗交易，而此是一個高法律風險。

2017年，華為意識到美國政府的調查時，試圖將有關證人轉移到中國，以超出美國的管轄範圍而阻撓調查，涉及妨礙司法。至於外傳孟晚舟已提自辯狀，指出美國引渡自己是因為她是華為創始人任正非的女兒，強調自己不會為麵包犯罪、為金錢犯罪、為政治犯罪，更不會為供職的企業犯罪，但華為官方則稱此純屬謠傳。

加拿大是否會批准美國引渡孟晚舟？除了3月6日會再開庭外，中國已敦促美國撤銷對孟晚舟的逮捕令，並呼籲加拿大不要冒險為美國謀取利益。

本文以為，美國司法部起訴狀的指控，是否涉及政治、科技戰及商業利益，仍有待後續觀察。據孟晚舟的供詞陳述，涉及中國的言語表達多以第一人稱，而美國則多以被動式表達，是否有「法律語言學」差異？此外，犯罪證據是否足夠？以上都尚待釐清，而華為的後續因應之道又會是如何呢？讓我們拭目以待。

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關鍵字：法律,司改人權,蘇南,華為,孟晚舟,國安,資安,制裁伊朗,金融詐欺

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