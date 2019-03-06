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台安醫院淪清潔工格鬥場　他見警秒變「戰神」狂噴網嗆：臭俗仔

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突發中心／台北報導

北市松山區的台安醫院3日中午時，院內發生清潔工推擠糾紛，1名張姓清潔工疑似不滿被叫打掃，推拉另名同事，讓醫院成了格鬥場，見員警到場後轉移目標秒變「戰神」，先是怒斥員警站37步，還嗆：「你流氓還我流氓」，影片被PO上《爆料公社》後，引起大批網友憤怒留言。

▼張姓清潔工不滿分工不均，在醫院內推拉同事，過程全被民眾拍下。（圖／翻攝自爆料公社）
▲清潔工分工不均與同事起糾紛，見警到場嗆：你流氓還我流氓。（圖／翻攝自爆料公社）

警方指出，台安醫院的外包張姓清潔工（30歲）與游姓清潔工（42歲）疑似因工作分工不均，張男上前拉扯游姓清潔工的衣領嗆聲，整個過程都被路過的民眾拍下。

警方到場查證身分時，張姓男子先是拒絕出示身分，並質疑員警身分及盤查之正當性等不當言詞，期間還嗆員警「像流氓」，後來支援警力到場後，張男看到大批員警後，情緒才逐漸和緩，願意接受查證身份。

雖然事後被推拉的游姓清潔工不願追究，不過張男在警方執行公務時，有不當的言詞，最後被員警依違反《社會秩序維護法》第85條送辦；對此張姓男子所屬的清潔公司表示，張姓男子才到職約1個禮拜，目前已經請他離職。

整起事件發生的過程被民眾上傳《爆料公社》，由於張男的態度相當不妥，引起憤怒網友的撻伐，留言表示：「臭俗仔！當他自己是老爺嗎？不配合工作 就要打人？」、「沒有能力的人只會欺負弱小」等語。

▼大批員警到場後，張男的情緒才逐漸和緩，配合警方。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲清潔工分工不均與同事起糾紛，見警到場嗆：你流氓還我流氓。（圖／記者柳名耕翻攝）

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關鍵字：台安醫院,中崙派出所,松山分局,流氓,戰神,戰場

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