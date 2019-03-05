清潔工分工不均與同事起糾紛　見警到場嗆：你流氓還我流氓



▲張男疑似不滿分工不均，對游姓同事推拉的過程全被民眾拍下。（圖／翻攝自爆料公社）

記者柳名耕／台北報導

位在松山區的台安醫院3日中午在院內發生推擠糾紛，1名張姓清潔工疑似不滿分工不均，與同事發生推擠衝突，看到員警到場後轉移目標，怒斥員警站37不，並嗆：「你流氓還我流氓」，最後被警方依社維法送辦。

警方指出，台安醫院的外包張姓清潔工（30歲）與游姓清潔工（42歲）疑似因工作分工不均雙方發生衝突，警方到場查證身分時，張姓男子拒絕出示身分，並質疑員警身分及盤查之正當性等不當言詞，後經警方勸阻及支援警力到場，張民態度漸趨緩和，並提供身分證號供警方查證。

雖然游姓清潔工對於張男的拉扯不予追究，不過張男在員警執行公務時，有不當的言詞，最後被員警依違反《社會秩序維護法》第85條送辦；對此張姓男子所屬的清潔公司表示，張姓男子才到職1個禮拜，但目前已經請他離職。

整起事件發生的過程全被民眾拍下，並上傳《爆料公社》，由於張男的態度相當不妥，引起網友撻伐，留言表示：「臭俗仔！當他自己是老爺嗎？不配合工作 就要打人？」、「沒有能力的人只會欺負弱小」。

▼在員警的勸說下，張男的情緒才慢慢平緩願意拿出身分證接受查驗。（圖／記者柳名耕翻攝）

