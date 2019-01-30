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想趁年前販毒賺20萬年終獎金　落網後連成本也收不回

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▲想趁年前販毒賺20萬年終獎金，落網後連成本也收不回。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲江謝姓男子想趁年前賺波大的，不料連成本都收不回來。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

1名江謝姓男子發現毒品在春節前即將漲價，遂透過管道購買約近10萬的各式毒品，準備以市價約30萬賣出賺取年終獎金，不料因有多條毒品前科，也被北市松山分局員警鎖定，28日逮補到案，被依毒品罪嫌送辦，連成本都收不回來。

松山分局民有派出所所長王大中指出，在12月底時江謝姓男子（37歲，多項毒品前科）因毒品案未到案已經被鎖定，持續追查後發現江謝男疑似在收購大批毒品，研判他想在年前賺一波年終獎金。

警方經過多日追查，終於在28日鎖定江謝姓男子，持搜索票前往桃園市中壢區查緝，當場在住處查獲毒品咖啡包196包（1726.21公克）、K他命30包（35.1公克）、搖頭丸3包（41.12公克）、一粒眠1包（5.92公克）、一粒眠粉末2包（13.80公克）等各類毒品。

江謝男落網後供稱，原本以為買家在過年前領年終手頭會比較寬裕，所以花了近10萬元買毒品，準備以約後端價格30萬元售出，沒想到不但沒賺到錢，連成本都拿不回來，訊後被依違反毒品危害防制條例送辦。

▼買來準備要賣的毒品，全部都被警方查扣。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲想趁年前販毒賺20萬年終獎金，落網後連成本也收不回。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲想趁年前販毒賺20萬年終獎金，落網後連成本也收不回。（圖／記者柳名耕翻攝）
 

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關鍵字：販毒,年終,年終獎金,松山分局,中壢

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