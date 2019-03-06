希拉蕊也是《辣妹過招》鐵粉！　幽默回擊川普：你為何這麼迷戀我？

▲希拉蕊用動圖回擊川普。（左圖／達志影像／美聯社，右圖／擷取自IMDb）



國際中心／綜合報導

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）5日正式表態不參加2020總統大選，美國總統川普也特地在推特上發文，「希拉蕊確定不參選總統，哎呀！這意味著我沒有機會再跟她對決了，我會想念她的！」沒想到希拉蕊竟用最流行的gif動圖回擊，甚至還選用了電影《辣妹過超》（Mean Girls）裡的招牌台詞，「為什麼你如此迷戀我？」

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月5日

pic.twitter.com/nK9t5Voc6K — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2019年3月5日

希拉蕊此文一出後，網友們紛紛在貼文下用各種電影台詞、gif動圖回應，「因為你是全校最受歡迎的女孩！」、「天哪！希拉蕊你真的是暗黑女王」、「這是2019最佳貼文！」也有網友推文表示，川普超愛在推特上攻擊對手或亂取綽號，這次卻被反將一軍。

pic.twitter.com/o9XRHFzKZ9 — Becca Morgan (@itsmebeccam) 2019年3月5日

希拉蕊接受CNN訪問時說：「我不會參選，但會為自己的信念繼續努力、發聲以及打拚。」此一宣布等同終結了外界有關她可能再度參選總統的傳言。2016年大選期間希拉蕊贏得較多的普選得票，卻在選舉人票的票數上輸給了共和黨的候選人川普。