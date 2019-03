希拉蕊也是《辣妹過招》鐵粉！　幽默回擊川普：你為何這麼迷戀我？

▲希拉蕊用動圖回擊川普。(左圖/達志影像/美聯社,右圖/擷取自IMDb)



國際中心/綜合報導

美國前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)5日正式表態不參加2020總統大選,美國總統川普也特地在推特上發文,「希拉蕊確定不參選總統,哎呀!這意味著我沒有機會再跟她對決了,我會想念她的!」沒想到希拉蕊竟用最流行的gif動圖回擊,甚至還選用了電影《辣妹過超》(Mean Girls)裡的招牌台詞,「為什麼你如此迷戀我?」

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed!