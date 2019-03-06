他採草莓失約！暖心女友「曬衣夾」自製草莓園　網感動：可以娶了





▲ 女友把一顆顆草莓夾上曬衣夾，讓他體驗「在家採草莓」的樂趣。（圖／翻攝自推特／rikujimasukuman）

國際中心／綜合報導

日本有一對情侶原本相約一起去採草莓，男方卻因為工作關係，導致計畫無法成行，沒想到貼心的女友不但不生氣，還異想天開的利用曬衣夾自製出特別的「草莓園」，讓男友在家也能夠「採草莓」。許多網友看到這有趣的一幕都紛紛大讚，「這樣的女朋友真的可以娶了！」

這名男網友「rikujimasukuman」日前在推特上發文，表示自己本來和女友約好要趁著假期一起外出採草莓，但因為工作的關係，無法請假或排休，所以最後只好無奈取消，沒想到女友不但沒有因此生氣，反而想出一個特別的方法，讓忙碌的他即使在家，也能感受一下採草莓的樂趣。

女友先是買了一盒現成的草莓，接著拿出家中的曬衣夾，把它懸掛在房間的高處，再將草莓一顆顆 「夾上去」，最後看起來就像是個迷你、居家版的草莓園一樣， 讓「rikujimasukuman」感到有些愧疚，卻也相當驚喜。





▲ 為了工作繁忙又想去採草莓的他，女友自製了居家版迷你草莓園。（圖／翻攝自推特／rikujimasukuman）

這則貼文吸引近6萬人按讚，1.5萬人轉發分享，網友們紛紛直呼，「女友的舉動實在太可愛！真好好珍惜她」、「她真的是很好的女孩！不會因為工作失約就跟你吵架。透過這樣的方式，反而還能讓你對她自己感到歉意。」、「這點子很棒，也是在採草莓呀」、「其實去那裡都不是重點，重要的是跟誰一起去。2個人在一起，就算在家也很不錯」、「好暖喔！你真的應該和她結婚了」。