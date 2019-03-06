　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

Hello Kitty進軍好萊塢！45年來首登大螢幕...攜手蛋黃哥、美樂蒂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ Hello Kitty, 。（圖／翻攝自三麗鷗官網）

▲ Hello Kitty其實一名英國倫敦女孩，與父母和雙胞胎姊妹Mimmy住在一起。（圖／翻攝自三麗鷗官網，下同。）

國際中心／綜合報導

今年是超卡哇伊的Hello Kitty（凱蒂貓）45周年！華納旗下的新線影業（New Line）5日表示，目前已經取得Hello Kitty的電影版權，打算為她量身打造一部英文電影，其他三麗鷗（Sanrio）旗下的人氣角色如蛋黃哥、美樂蒂和雙子星等，也都會出現在電影裏頭。

根據Collider.com報導，這部電影除了由新線影業執行製作之外，包括Hello Kitty的母公司三麗鷗、位於好萊塢企業園區內的媒體公司Flynn PictureCo，也會一起參與其中。其中，執導團隊中有Flynn PictureCo的CEO、曾參與電影摩天大廈製作的知名電影監製博弗林（Beau Flynn），並由溫迪雅各布森（Wendy Jacobson）擔任執行製作人。

值得一提的是，現在還不清楚電影究竟是真人電影還是純動畫片，又或者像是前陣子上映的名偵探皮卡丘等混合型動畫片，但目前工作室已經開始向外找尋作家。對於旗下熱門角色登上好萊塢大螢幕，三麗鷗創始人、總裁兼CEO的辻信太郎表示，很開心Hello Kitty和其他三麗鷗角色首次在好萊塢亮相，Hello Kitty長期以來一直是「友誼的象徵」，希望這部電影可以幫助全球發展友誼圈。

▼ 三麗鷗其他的熱門角色如蛋黃哥、美樂蒂、雙子星。

▲▼ 三麗鷗卡通人物,蛋黃哥,美樂蒂,雙子星。（圖／翻攝自三麗鷗官網）

▲▼ 三麗鷗卡通人物,蛋黃哥,美樂蒂,雙子星。（圖／翻攝自三麗鷗官網）

▲▼ 三麗鷗卡通人物,蛋黃哥,美樂蒂,雙子星。（圖／翻攝自三麗鷗官網）

博弗林也說，Hello Kitty過去40年以來是全世界最受歡迎的凱通人物之一，非常榮幸可以得到辻信太郎的託付，將Kitty推向全球大螢幕上，憑著三麗鷗體現的積極、以家庭為導向的價值觀，現在比以往任何時候都更適合與全世界分享她的故事！

Hello Kitty雖然由日本公司製作，不過她其實是出生於倫敦郊區的英國女孩，與父母和雙胞胎姊妹、同時是最好的朋友Mimmy住在一起。她的嗜好是烤餅乾和交新朋友，在卡通中的經典名言就是「你永遠不會有太多朋友」。根據Kitty第三任計師山口裕子描述，當初就是把Hello Kitty當作貓設計，並刻意不加上嘴巴，就是為了讓她看起來永遠保持開心，不會有太多情感變化， 讓「每個人見到她就能得到安慰」。

▼ 設計師山口裕子表示，想讓大家看到Hello Kitty永遠保持開心，每個人見到她就能得到安慰。

▲▼ Hello Kitty, 。（圖／翻攝自三麗鷗官網）

ET快訊
蔡依林曬美照　阿信偷回「啾啾❤曖昧密碼」被抓到了！
獨／鄒族妹爆乳烤香腸　18年前嫩照曝光…酒窩超甜美
孕妻慘遭凌辱！南非丈夫趕救她…怒砍性侵犯「剁碎成屍塊」

關鍵字：Hello Kitty,凱蒂貓,好萊塢,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

關籠子太久全身變形！14歲女童遭虐死　屍體旁還挖出「失蹤2年的哥哥」

16歲少女遭性侵再「潑汽油燒死」　斷氣前控：鄰居逼我跟他私奔

他騎雪上摩托車「手扶梯式沒入」　下秒蹦出「土撥鼠呆頭」…網笑翻

色房東專租蘿莉嫩妹！　「做愛抵房租」5年25萬年輕女受害

遛狗巧見「路邊車緩前進」以為車禍！女上前驚見「男裸臀擺動」

Hello Kitty進軍好萊塢！45年來首登大螢幕...攜手蛋黃哥、美樂蒂

擺脫性醜聞陰霾　諾貝爾基金會宣佈：今秋頒發2位文學獎得主

加速台灣邊緣化！　RCEP部長會議預計「11月達成共識」

灰髮男隔空嗆「你是個小偷」！　下秒慘被頭槌撞破窗戶險墜樓

巴黎時裝週出現「5cm迷你包」！網笑噴：只裝得下持有者的尊嚴

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

關籠子太久全身變形！14歲女童遭虐死　屍體旁還挖出「失蹤2年的哥哥」

16歲少女遭性侵再「潑汽油燒死」　斷氣前控：鄰居逼我跟他私奔

他騎雪上摩托車「手扶梯式沒入」　下秒蹦出「土撥鼠呆頭」…網笑翻

色房東專租蘿莉嫩妹！　「做愛抵房租」5年25萬年輕女受害

遛狗巧見「路邊車緩前進」以為車禍！女上前驚見「男裸臀擺動」

Hello Kitty進軍好萊塢！45年來首登大螢幕...攜手蛋黃哥、美樂蒂

擺脫性醜聞陰霾　諾貝爾基金會宣佈：今秋頒發2位文學獎得主

加速台灣邊緣化！　RCEP部長會議預計「11月達成共識」

灰髮男隔空嗆「你是個小偷」！　下秒慘被頭槌撞破窗戶險墜樓

巴黎時裝週出現「5cm迷你包」！網笑噴：只裝得下持有者的尊嚴

術後復原良好　黃鈺仁盼奧運積分榜衝上前二

三新、壹電視新聞台「非洲豬瘟」內容遭NCC警告、改進

日本紀州半島空靈系山海景點大搜查　穿平安裝玩穿越

獨／阿里山「新亮點」香腸妹爆紅！18年前「嫩照」曝光...驚呆一票人

日本絕景三方五湖幫你實現願望　漂浮舟屋、米其林七星級體驗

富士山伴您賞紫藤花粉蝶花芝櫻　繽紛花海一次滿足

網美衝啊！粉嫩系飲品店襲捲高雄　40款果茶飲＋7種手揉珍珠

皇家隊鐵捕手肘動刀　佩瑞茲本季提前報銷

鮮血滲衣！58歲男左胸「乳頭爆漲8cm」　他當胸肌拖10年

被韓粉狂call飆髒話打爆了！王浩宇喊冤：喝酒是必然的

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

國際熱門新聞

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

撿到腥臭怪石　友一看龍涎香暴動

「我要殺了你」看卡通驚見Mom..

美豔女星頂光頭乞討　媽寧願她死

富比士富豪榜公佈　郭台銘全台最..

木板工人按一個鈕　慘變人肉紙板

Momo日籍創作者愧疚自毀作品..

美國正式宣佈：貿易戰無限期休兵

超市飄惡臭！拆牆驚見「直立人屍..

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

Momo入侵亞洲　童：她說不可..

白髮伯進電梯　猴急壁咚狂親女伴

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主..

更多熱門

相關新聞

南韓急派北核議題協商代表訪美

2月底於越南登場的世紀核談判「川金二會」宣告破局，震驚全球。為商討後續措施，長期扮演北韓及美國中間人角色的南韓派出外交部朝鮮半島和平交涉本部長、北韓核武議題協商首席代表李度勳，於美東時間5日到訪華盛頓DC。他表示，「現在最重要的是美國與北韓盡早會面，持續展開對話進程。」

希拉蕊《辣妹過招》動圖回擊川普

眾議院擴大調查　川普：騷擾總統！

缺席世衛疫苗選株會　美國務院挺台

他槍掛腰上　皮帶一鬆打爆命根子

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

大S汪小菲爆婚姻危機

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

大S認了：經營兩地婚姻不容易

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面