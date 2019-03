創辦「老公學校」教男人停止性侵！　他聽學員狂語嚇傻：要尊重

▲ 獅子山共和國性侵案太多,總統2月甚至宣布國家進入緊急狀態。(示意圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

西非國家獅子山共和國(Republic of Sierra Leone)性侵案頻傳,為了改善這種現象,當地有志人士阿利厄(Pidia Joseph Allieu)創辦了「老公學校」,到訪各個村落進行一系列課程,聚焦在婚姻中的強迫性行為,教導男人尊重老婆。阿利厄問道,有多少人強迫老婆發生性關係?多數人點頭承認。他說,「這就是性侵。」

這些男性自願每周六前來聽課,有些人下課後還要回去種田。課程為期6個月,一開始進展不太順利,有學員說,求歡時老婆因為疲累而拒絕,但「我不相信,肯定是在找藉口。」有學員一直強調男性權威,「都是我在養家,我要求回報她卻拒絕,所以我切斷她的金錢來源。」還有人說,「我不能跟她是平等的,這樣她就不在我的控制之下了。」

