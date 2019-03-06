創辦「老公學校」教男人停止性侵！　他聽學員狂語嚇傻：要尊重

▲ 獅子山共和國性侵案太多，總統2月甚至宣布國家進入緊急狀態。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

西非國家獅子山共和國（Republic of Sierra Leone）性侵案頻傳，為了改善這種現象，當地有志人士阿利厄（Pidia Joseph Allieu）創辦了「老公學校」，到訪各個村落進行一系列課程，聚焦在婚姻中的強迫性行為，教導男人尊重老婆。阿利厄問道，有多少人強迫老婆發生性關係？多數人點頭承認。他說，「這就是性侵。」

這些男性自願每周六前來聽課，有些人下課後還要回去種田。課程為期6個月，一開始進展不太順利，有學員說，求歡時老婆因為疲累而拒絕，但「我不相信，肯定是在找藉口。」有學員一直強調男性權威，「都是我在養家，我要求回報她卻拒絕，所以我切斷她的金錢來源。」還有人說，「我不能跟她是平等的，這樣她就不在我的控制之下了。」

Pidia grew up around normalised sexual violence during the civil war. Now, he’s on a mission. The Husband School: https://t.co/qdnxGD7Kg7 pic.twitter.com/HmUX2px5l4 — Witness - Al Jazeera (@AJWitness) 2019年3月4日

聽到這些狂語的阿利厄無奈地笑著抱住頭。他分析，男性在外工作時，女人在家要扛水、煮飯，做各種家務，和男性一樣辛苦，因此也該受到同等尊重。阿利厄對學員們說，希望再也不要聽到村子裡有女人被打或是沒飯吃，讓妻子們、女兒們都能感到安全。

報導指出，這些男性的「無知」並不是自願的，他們多數沒有受過教育，也對人權沒什麼概念。阿利厄表示，許多村落相當偏僻，資訊並不發達，因此這些課程就是要帶給男性新的觀念，藉由討論激發新的想法。阿利厄告訴《半島電視台》，「我做這份工作不是為了錢，而是熱誠。這是能夠拯救性命的。」