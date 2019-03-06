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社會 社會焦點 保障人權

「叔叔摸我那邊」6歲女童遭染指作惡夢…拿芭比發洩恐懼！全家沒人相信她

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▲▼「叔叔摸我尿尿的地方」女童焦慮狂脫芭比娃娃衣服　媽檢查驚見下體紅腫。（圖／示意圖／pixabay）

▲6歲姪女在叔叔房間玩巧虎玩偶睡著，卻被信任的叔叔指侵。（圖／示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

新北市一名6歲女童前往阿嬤家，在叔叔房間玩巧虎玩偶時睡著了，沒想到30多歲叔叔竟然趁機用手指性侵！女童當時雖然和父母及阿嬤講，但沒人相信，之後便出現焦慮、注意力不集中、作惡夢等情況，還會脫下洋娃娃的衣服，身心受創；同年，女童再次被叔叔染指，母親才憤而提告。新北地院認定女童確實遭叔叔性侵，5日依加重強制性交罪判狼叔有期徒刑7年10個月。

判決指出，被害女童的父母離異但同居，爸爸在2017年4月帶當時僅6歲的女童去阿嬤家度過周末。女童在阿嬤外出時待在叔叔的房間玩巧虎玩偶，睡著後，竟被叔叔趁機「襲胸和侵入下體」。儘管她不斷喊痛，還是被叔叔用手指性侵得逞。

事後，女童便開始出現半夜作惡夢、莫名焦慮、精神狀況欠佳和注意力不集中等情況，還會把家中芭比娃娃的衣服扒光，精神崩潰。2017年6月，女童再次去到阿嬤家，同樣遇上阿嬤出門，她再進到叔叔房間畫圖，因太過疲倦而睡著，結果再度慘遭叔叔猥褻並用手指性侵。女童痛醒後大聲呼救，卻被叔叔架住脖子，無法動彈。

▲▼「叔叔摸我尿尿的地方」女童焦慮狂脫芭比娃娃衣服　媽檢查驚見下體紅腫。（圖／示意圖／pixabay）

▲女童被性侵後患有創傷後壓力症候群，把家裡的芭比娃娃衣服脫光。（圖／示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

爸爸和阿嬤起初都不相信女童被叔叔性侵，甚至認為她說謊，就連媽媽也是半信半疑，並沒有採取任何行動。直到女童洗澡時再次提起「被叔叔摸尿尿的地方」，而且下體有流血會痛，媽媽才驚見女兒下體紅腫，脖子也有抓痕，憤而提告。

叔叔審理時辯稱，姪女周末都會到奶奶家玩，常待在客廳到晚上才會和他一起睡覺，並沒有摸胸和指侵等行為。

法院認為，女童的說詞始終一致，如果不是親身經歷，恐怕很難編造出細節，因此採信女童說法；女童驗傷報告證實下體有紅腫擦傷，以及被診斷出患有創傷後壓力症候群等情況，加上叔叔測謊未過，認定叔叔明知姪女年幼，沒有做到應有的責任，還為滿足自己私慾而犯下罪行，事後又試圖狡辯，因此依加重強制性交罪各判7年4個月，合併執行7年10個月。

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關鍵字：性侵,指侵,女童,叔叔

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