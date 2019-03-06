李克強未提這個中美貿易「敏感詞」　陸拚月底促川習會簽協議

▲中美貿易談判。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大會議昨（5）日開幕，國務院總理李克強在工作報告中坦言，中美貿易摩擦帶來「不利影響」，但內容甚少，通篇也未提「中國製造2025」等敏感字眼，在遲來的「川習會」可望於3月底召開背景下，有分析指出，中方不希望在磋商最後衝刺階段節外生枝，以退為進致力完成協議。

李克強在政府工作報告中，回顧去年成果直言「成績來之不易」，表示面對變化的外部環境，經濟全球化遭遇波折、多邊主義受到衝擊、國際金融市場動蕩，特別是中美經貿摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響，且經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰。但他也喊話，「中國的發展沒有過不去的坎」。

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，大陸國務院李克強發表政府工作報告。（圖／翻攝自央視）

對於2019年工作部署李克強則以民生政策為主，在涉中美經貿部分，表示將繼續推動中美經貿磋商，秉持互利合作、共贏發展，一貫主張通過平等協商解決貿易爭端。但值得注意的是，作為大陸推動製造業「鳥槍換炮」、成為製造強國的重點政策「中國製造2025」，今年在報告中卻通篇未提，與過去三年不同。

事實上，中美自去年3月爆發貿易爭端以來，美對華祭出的加徵關稅清單中，許多項目被指與「中國製造2025」密切相關，對中興、華為的打壓亦有抑制中方製造業升級的意圖，因此有學者分析，大陸不希望在磋商關鍵時刻節外生枝。

近期外媒報導傳出，美國總統川普與大陸國家主席習近平有望於3月27日左右，於美國佛州會晤，時間就在習訪問義大利和法國後，避免被認為是專程赴美洽簽協議。惟近日川金會談判意外破局，為川習會增添變數。

▲美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在G20峰會中舉行的「川習會」上合照。（圖／新華社）

美國方面，貿易代表署5日在聯邦公報刊登公告，正式宣布暫緩調升自大陸進口的商品關稅，直到進一步通告。美國國務卿蓬佩奧也說未來幾天、幾周內有重大結果公布。

針對中美貿易磋商進展，大陸商務部長鍾山5日在人大會議後「部長通道」受訪表示，中美若能達成協議，將有利於兩國的經濟發展，表示「現在工作團隊還在繼續磋商，因為我們還有許多事要做」。

但他也坦言，中美磋商過程非常艱難，「難就難在我們兩國的制度、文化、發展階段等都有很大的差異，雙方要達成共識，就需要求同存異，就需要付出更大的努力」。不過鍾山強調，中美磋商的「地位是平等的」，磋商的成果將是互利的。

▼大陸商務部部長鍾山。（圖／翻攝自央視）