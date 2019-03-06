中高速成長保衛戰　陸下調2019經濟成長目標至6到6.5%

▲大陸2019年經濟發展面臨嚴峻考驗。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大會議5日開幕，國務院總理李克強發表《政府工作報告》將2019年GDP增速目標下調至6到6.5%之間，為29年以來最低，也是繼2016年大陸面臨從「高速到中高速」成長的新常態關鍵年後，再次將GDP設定目標以區間表述，顯示在中美貿易爭端、內部結構改革的背景下，大陸經濟發展放緩預期加重。

國務院總理李克強每年於兩會上發布政府工作報告，設定2019全年宏觀經濟目標，今年目標包括國內生產總值（GDP）成長率6到6.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮登記失業率4.5%以內。

▲大陸國務院總理李克強在第十三屆全國人民代表大會第二次會議上，發表政府工作報告。（圖／翻攝自央視）

李克強坦言，綜合分析國內外形勢，今年發展面臨的環境更複雜嚴峻，可以預料和難以預料的風險挑戰更多更大，要做好打硬戰的充分準備。他也提到，將GDP預期目標以區間表述，是因充分估計不穩定、不確定因素，以增加彈性，且與國內外預期和自身增長潛力相符。

事實上，去年2018大陸實現經濟成長率為6.6%，雖完成年初設定目標，但是1990年以來新低。面臨房地產泡沫、地方債務風險提升，中美貿易爭端、內部推動供給側結構性改革等挑戰，中方今年面臨嚴峻壓力，以至於李克強在工作報告中，強調進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期「六穩」，宣示打好三大攻堅戰。





▲穩中求進，是大陸2019年的經濟發展目標方向。（圖／CFP）

因為從GDP和財政收入的對比上，今年年形勢亦相對嚴峻，根據政府工作報告和財政部同日預算報告，2019年全國財政預算赤字規模為2.76兆元人民幣，較上年增加3800億元人民幣；赤字率為2.8%，較上年2.6%略有提高。

財政部坦言，中國2019年財政收入形勢較為嚴峻，增速預計將有所放緩，各領域對財政資金需求很大，收支平衡壓力較為突出。這反映出大陸正面對的穩增長壓力。



此外，於今年的設定目標上，大陸政府工作報告還指出，2019年目標國際收支基本平衡，進出口穩中提質；宏觀槓桿率基本穩定，金融財政風險有效防控；農村貧困人口減少1000萬以上，居民收入增長與經濟增長基本同步；生態環境進一步改善，單位國內生產總值能耗下降3%左右，主要汙染物排放量繼續下降。