三星提供摺疊面板樣品給蘋果　摺疊iPhone問世倒數

▲外界預測，蘋果預計於2020年推出摺疊iPhone。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

摺疊iPhone有機會誕生了嗎？據外媒報導指出，已經推出摺疊型智慧手機的南韓大廠三星，已經向蘋果送出可以摺疊的面板樣品，外傳這將用於2020年推出的摺疊iPhone。

據外媒《appleinsider》引述南韓媒體《ETNews》報導，據稱三星提供給蘋果的這些摺疊面板樣品為7.2吋，較三星先前推出的Galaxy Fold小0.1吋。三星的確非常有可能為蘋果提供可摺疊的面板，因為目前三星已經為蘋果的iPhone XS和iPhone XS Max提供大部分的OLED面板。三星目前每年約能夠生產240萬台可摺疊面板，該公司預計要將產能提升至每年1000萬台。

其實從先前美國專利局網站曝光的專利圖就可發現，蘋果對於發展摺疊OLED面板是有興趣的，但隨著三星和華為相繼推出可摺疊型智慧型手機，蘋果的壓力也愈來愈大。報導指出，蘋果在今年推出的iPhone應該仍會採用現行的固定式面板，摺疊iPhone應該要到2020年才會問式。

報導也提到，三星和華為的摺疊型智慧型手機售價相當昂貴，換算成新台幣後，分別要價6萬和8萬元，比大部分平板電腦和筆記型電腦都還要來的貴，對一般民眾來說難以入手。因此蘋果若真要推出摺疊iPhone，該公司可能會設法尋找降低成本的方法，無論是更便宜的生產方式，或是更簡單的設計。

▼三星摺疊型智慧型手機Galaxy Fold。（圖／路透）