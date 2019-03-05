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蘋果春季發表會倒數　iPhone SE 2有望亮相

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▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone SE系列有望在今年春季發表會重出江湖。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

外界紛紛預估蘋果在3月25日將會舉辦春季發表會，除了有萬眾矚目的AirPods 2、iPad mini 5、Airpower外，iPhone SE 2 也被認為有可能會在這次的發表會現身

據《今日頭條》報導，一直被視為小尺寸iPhone愛好者的經典產品iPhone SE系列，有望在今年春季發表會大復活。相關消息指出，這次的iPhone SE 2有望搭載4.3吋的全螢幕設計，雖然是全螢幕，但相對同為全螢幕設計的iPhone XS系列和iPhone XR，螢幕仍非常小巧。另外可能會搭載A11處理器，但由於成本考量，Face ID可能不會出現在這次的iPhone SE 2上，可能會採用其他生物辨識方式來解鎖。顏色則可能會有紅、藍、金、銀四種配色，並採用單鏡頭設計，可能與iPhone XR後置鏡頭類似。

除了iPhone SE 2外，傳聞許久的無線充電板Airpower、無線耳機AirPods 2和iPad mini 5也都有望在這次的春季發表會中亮相。外國科技網站《MySmartPrice》先前就指出，AirPower將於今年春季正式推出，售價落在150美元左右，據傳，蘋果已經開始拍攝AirPower的相關電視廣告。

無線耳機AirPods 2外觀預計將會與第一代大同小異，但將會搭配無線充電盒，且除了現行的白色版本外，今年可能會增加黑色的版本，且將會加入多種與健康相關的感測器。在《Applesfera》的報導中更提到蘋果官方將在3/28下架第一代AirPods。▲▼AirPods。（圖翻攝自Apple官網）

▲無線耳機AirPods。（圖翻攝自Apple官網）

停止更新許久的iPad mini系列也有望推出新產品，外界普遍認為iPad mini 5與舊款的iPad mini在外觀上應該會大同小異，一樣會配有Touch ID、Lightning接孔以及3.5mm耳機孔，螢幕尺寸一樣會維持在7.9吋，至於外界期待的Face ID和USB Type-C接孔恐怕與這次的新iPad mini無緣。至於晶片方面，iPad mini 5可望升級至A10 Fusion 晶片（與 iPhone 7、6代 iPad相同）或是A10X 晶片（與舊款iPad Pro相同）。

這次春季發表會除了硬體設備令人期待外，蘋果也可能會推出Apple News新聞付費訂閱服務，以及蘋果的獨立媒體頻道等軟體服務。

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關鍵字：iPhone,iPhone SE2,春季發表會,蘋果

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