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韓國瑜夜宿運將家「準備半個月全新主臥」曝光　出嫁台中女兒興奮趕回娘家

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韓國瑜夜宿運將家「準備半個月全新臥室」曝光　出嫁女兒從台中趕回娘家。（圖／東森新聞）

▲段金成和妻子將主臥室讓給韓國瑜睡，床單、被套全換新的。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜「每月一宿」來到第四站，這次選擇入住計程車運將段金成的住家。而段家人事前滿心期待準備長達半個月，將主臥室讓給市長睡，包括床單、寢具全換新，還備好花生、高粱酒、當季水果和下酒菜，就連嫁到台中的女兒也和女婿特地趕回高雄要見韓市長一面。韓則表示，盡量別造成人家困擾，「我自己帶了睡袋，給我沙發、地板就可以了。」

韓國瑜5日晚間先到段先生所屬的中華衛星計程車大車隊，與運將們進行座談。他表示，運將們生活相當辛苦，他們也提出許多建言，包含跳表計費、檢舉達人、智慧型支付等，未來將會邀集相關局處進行討論、改進。

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▲▼ 韓國瑜夜宿運匠家 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜入住運將家前，先到對方所屬的車隊與運將座談。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 韓國瑜夜宿運匠家 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜指出，與各行各業座談幫助相當大，像這次與計程車司機坐下討論後，找到許多市府應該面對的問題；首先是車資行動支付的部分，其實高雄市是全台唯一有銀行的縣市，要推展行動支付會比較容易。

韓國瑜說，針對司機們爭議較大的車資計算標準來看，高雄市的計費方式其實對司機相當不公平，例如遇到塞車時沒有相應的跳表方式，對司機的收入也會減少。而許多司機提問有關檢舉達人問題，他也說，目前已請立法委員黃昭順、陳宜民研議，取得守法與乘客間的平衡。

「我們這所有睡覺的寢具完全就是買新的」，段金成在韓國瑜入住主臥室前，開心地介紹準備成果，「這是我們的心意，市長很辛苦替大家服務，我們小小的表現，正好碰到過年我們大清潔，你看我們窗戶都很亮。」

韓國瑜夜宿運將家「準備半個月全新臥室」曝光　出嫁女兒從台中趕回娘家。（圖／東森新聞）

▲▼段家人將床單等寢具和盥洗用具全換新的。（圖／東森新聞）

韓國瑜夜宿運將家「準備半個月全新臥室」曝光　出嫁女兒從台中趕回娘家。（圖／東森新聞）

▼段妻開心展示全新的浴巾。

韓國瑜夜宿運將家「準備半個月全新臥室」曝光　出嫁女兒從台中趕回娘家。（圖／東森新聞）

段太太還大掃除浴室，床單、浴巾和盥洗用具全換新，所有用品都先過水確保衛生。她說，大概花半個月準備給自己心理建設。

另外，段家人也在客廳備好高雄水果包括釋迦、蓮霧、芭樂和番茄等 ，還有韓國瑜愛喝的高粱酒與下酒菜花生，準備晚上要小酌幾杯，連遠在台中的女兒、女婿也趕回來一睹視長風采。由於夫妻倆將主臥室讓給韓市長，他們改睡女兒房家，而女兒一家人改住「四海一家」。

但韓國瑜表示，盡量別造成人家困擾，「我自己帶了睡袋，給我沙發、地板就可以了。」記者說運將「準備舒適的床」，韓連忙說「不用不用」。

▼段家人準備一桌水果和下酒菜。（圖／東森新聞）

韓國瑜夜宿運將家「準備半個月全新臥室」曝光　出嫁女兒從台中趕回娘家。（圖／東森新聞）

今年66歲的段金成本來是職業軍人，1992年校官退休後，就投入計程車工作至今已27個年頭，每天工作將近14個小時，每周都會安排休假與妻子一同出外踏青。而這次超過300名司機報名要市長睡他家，段先生幸運被選中。

車隊董事長王冠懿說，篩選資格有幾個條件，第一是資歷夠深，開車時間要夠久；第二，服務品質要很好；第三，他是要被乘客喜愛的，沒被客訴過。

▼段金成幸運獲選讓韓市長住他家。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 韓國瑜夜宿運匠家 。（圖／記者洪正達攝）

ET快訊
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關鍵字：韓國瑜,段金成,計程車,高雄

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