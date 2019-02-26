「世界最大狙擊手」大量投入戰場！　美軍生產BLU-129精準炸彈

▲BLU-129精準炸彈。（圖／翻攝自Defense News youtube）



記者林彥臣／綜合報導

美國空軍正在加速生產能夠精確制導號稱「世界最大狙擊手」的BLU-129炸彈，因為它能夠精確而致命的命中目標，讓戰地指揮官對它的需求越來越大。

根據《權威戰士》（Warrior Maven）BLU-129是一種具備調整性的碳纖維炸彈，它被設計為能夠控制「場效應」（field effects）降低空襲時所造成的附加傷害。美國空軍發言人克朗寧（Hope Cronin）表示，「空軍正在生產BLU-129炸彈，以因應作戰需求。」

BLU-129需求量的增加，主要原因在於在飛行的過程中，能夠根據威脅，迅速調整炸藥用量，實現更有效更精確的打擊。美國空軍研究實驗室（US Air Force Research Laboratory，AFRL）的哈斯中校（Gary Haase）曾經表示，「這種武器數量有限，我們希望能在只需要那種能力的任務中使用它」。

空軍的研發工程師所稱的「飛行可選性」是其中一個基本要素，因為它可以使飛機在飛行時進行動態戰鬥目標調整，這可以通過一系列技術來實現，通過更多能量學設計，使彈頭的專用結構改變以提高精確度。

BLU 129採用了所謂的「可調整效應」（adapted effects design）創新技術，既可控制殺傷半徑，又具備強大的精準破壞力。美國空軍退役將領史塔斯崔姆（Larry Stutzriem）表示，這使彈頭在明顯縮小的同時，還能維持殺傷力。

哈斯上校說，戰機飛行員發現BLU-129更多的應用方式，所以空軍已重新開始生產這種武器。這意味著空軍將藉由調整單一彈頭的爆炸時間、爆炸範圍與引爆方式，來提高攻擊的靈活性。

哈斯上校說，「我們希望有選擇性與靈活性，戰機飛行員就可以決定用這種炸彈來除掉一個人、一輛卡車或轟炸廣泛的區域。」

由於作戰環境變化很快，經常在幾分鐘甚至幾秒鐘內就發生變化，具有可調整效應的武器能與情報和偵察結果變得更同步，讓飛行員在追蹤移動目標時更快下決定。

哈斯上校表示，由於BLU-129擁有攻擊彈性，飛行員只需投放4枚這種炸彈到目標上就能增加爆炸效果，而不用攜帶沉重的大型炸彈。