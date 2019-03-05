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美擬取消印度和土耳其「最惠國待遇」　印官員：沒太大影響

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普有意終止在「普遍性優惠關稅制度」下，土耳其和印度作為受惠的開發中國家的地位。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普計劃將印度與土耳其從貿易最惠國名單中移除，以應對華府所認為的不公平貿易舉措。一旦實施，印度56億美元和土耳其16.6億美元的對美出口商品，將不再享有免稅待遇。然而，印度商工部次長瓦達文（Anup Wadhawan）表示，美方此舉並不會對印度帶來太大影響。

川普在4日寫給國會領袖的信中提到，自己有意終止在「普遍性優惠關稅制度」（Generalized System of Preferences，GSP）下，土耳其和印度作為受惠的開發中國家之地位。據《彭博》報導，若上述兩國滿足川普政府的需求，川普仍舊可以撤回將他們從貿易最惠國名單中移除的通知。

川普指出，美國與印度密集接觸後，確定印度無法提供讓美國對等、合理地進入印度市場的保證。美國貿易代表署則指出，土耳其不再符合最惠國待遇的資格，因為該國經濟已充分發展。

美國先前對土耳其鋼鋁課徵高關稅，土國以報復行動反制，美國貿易代表署於是在去年8月重新檢視土國是否符合最惠國待遇的資格。美國去年4月決定檢視印度的資格，因為部分美國企業表示，向印度出口的乳製品和醫療設備受到非關稅壁壘的影響。

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關鍵字：貿易,印度,土耳其,北美要聞

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