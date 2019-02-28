學甲蜀葵花文化節　黃偉哲：帶動地方繁榮發展

▲台南市長黃偉哲在學甲蜀葵花田「心型彩虹迴廊」比愛心，現場吸引眾多遊客參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，出席台南市學甲區公所舉辦的「2019唸戀學甲蜀葵花文化節」活動，肯定舉辦6年來帶動地方的繁榮發展，目前蜀葵花陸續綻放，隨風搖曳更顯嬌豔，今年同時結合約20公頃小麥田、油菜花、仙草花等花海陪襯，預估可以吸引超過10萬以上遊客前來踏青，熱鬧可期。

黃偉哲表示，學甲區公所為配合休耕農地活化政策，今年在休耕田區種植佔地5公頃的蜀葵花海，蜀葵可長到一丈高，故又稱「一丈紅」，自古以來，蜀葵即是一種評價極高的花卉，皇宮和富貴家庭花園都以種植蜀葵花來彰顯它的富麗堂皇，其花語象徵「真誠的愛」，為推廣蜀葵種植並配合活動行銷，學甲區公所同時舉辦「全國蜀葵花寫生比賽」及「學甲之美」攝影比賽，吸引全國愛好繪畫及攝影藝術的大小朋友前來學甲，透過畫筆及相機記錄蜀葵花海盛況，以及在地美好景緻和豐富產業人文。

開幕時，頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」現場祈福，黃偉哲還在現場分發發財金，讓大家保平安發大財，黃偉哲還頒發推動學甲蜀葵花文化節活動有功團體人員；現場還有由在地子弟設計、轄區企業廠商及慈濟宮贊助經費，在現場架設創意花燈裝置藝術，結合市府環保局利用回收資源創作的美學作品展示，更加襯托蜀葵園區日夜不同美景。

台灣鯛協會理事長陳連益，為推廣在地最新鮮的食材，推出「台灣鯛創意料理風味餐」接受民眾預訂，席開170桌，座無虛席，備受好評。