鴻海培育國際人才搖籃在「中原」　12位美國UWM來台交流學習

▲中原大學為鴻海培育國際人才，美國UWM大學交換生抵台跨國學習。（圖／中大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內政壇大咖，近日紛紛赴美進行交流學習之旅之際，中原大學首批來自美國威斯康辛大學密爾瓦基分校(UWM) 的12位優秀交換生，日前抵該校展開為期半年的專業課程與實習課程。中原大學校長張光正指出，12位優秀交換生是為鴻海富士康集團培育國際科技人才，校方秉持「全人教育」的辦學理念，提供UWM學生最好的照顧及關懷。

中原校方表示，過去台灣頂尖人才赴美留學，然現今中原大學提供美國大學學生及企業大廠員工來台進修學習的環境，展現中原大學的師資及校園與學習環境受到國際肯定。

▲▼中原大學為鴻海培育國際人才，美國UWM大學交換生抵台跨國學習。（圖／中大學提供）



鴻海群創LCD廠廠長阮志明指出，鴻海富士康正積極進行美國威斯康辛科技園區建廠工程，很需要美國當地的學生加入團隊，期望這批學生返美後將來有機會能加入該廠區貢獻所學。

UWM工學院經過甄選程序，挑選了12位大學部學生來台交換，先在中原大學接受5週的密集課程，而首週的課程除了學習基礎華語，同時進行TFT-LCD課程與實驗。授課老師電子系副教授涂維珍說，課程引導學生從巨觀到微觀了解液晶顯示器的組成、製作與應用，並進入實驗室實際了解沉積薄膜與量測元件的方法，強化理論與實務的鏈結；「這些學生來自不同科系，在過去不一定都有類似的修課經驗，但是在上課時都展現積極求知慾，有任何想法馬上分享，這正是跨領域學習與教學的收穫！」涂維珍表示。

這群UWM學生大多是第一次來台灣，入境隨俗看燈會、登山賞花，對這次的交流學習充滿期待。前來交換的UWM資工系學生Joshua已是第二次來中原，2018年他曾經參加中原與UWM合辦的國際領袖營隊活動，「短短三週的時間，讓我深刻體會到台灣的美好」Joshua說，這也促使他想要再回來台灣，並且加入了UWM與中原的交換生計畫。