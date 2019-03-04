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台灣斑馬線藏「3大缺失設計」　學者籲快加強：道路會殺人

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▲▼冬天,冷氣團,回暖,冬陽,太陽,路人,行人,。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣的斑馬線能提供的保護趨近於零。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／採訪報導

近期接連發生「斑馬線殺人事件」，包含文大女學生上月19日走在斑馬線上，被右轉公車撞死，以及同月26日，一名70歲老翁也在過馬路被撞，顯示出設計可能出現問題。中原大學景觀系教授趙家麟向《ETtoday新聞雲》表示，斑馬線設計有3大缺失，包含位置不當、缺乏防撞功能、照明不良。

首先，針對位置不當部分，趙家麟解釋，台灣斑馬線的位置應該離路口更遠一點，台灣絕大多數斑馬線緊鄰直行車道，造成行人走在斑馬線上降低防衛心理，以及駕駛沒有足夠的時間辨識行人，常常一個回神，悲劇就已經發生。

請繼續往下閱讀...

「台灣的交通事故約65％至68％發生在路口。」趙家麟表示，行人跨越馬路相當危險，應該想辦法讓過程中有一個停等區，因為過馬路的秒數不管是15秒還是30秒，對長者來說壓力都相當大，斑馬線上增設安全島，可以讓行人可以分2至3次過馬路，在德國、英國都有這樣的做法，台灣則是在比較寬的路才會看到。

▲▼民權東路、瑞光路口。（圖／翻攝Google map）

▲台灣的交通事故約65％至68％發生在路口。（示意圖／翻攝Google map）

趙家麟指出，據政府數字顯示，長輩清晨與傍晚外出運動被撞的機率非常高，夜晚只有車道有路燈照明，斑馬線上並沒有，一旦行人衣服顏色深，或下雨天光線不好，導致駕駛看不清楚，這時候又沒有防撞島，光線又沒有特別加強，「設計不良道路是會殺人的」。

台灣道路為什麼會造成那麼多傷亡？趙家麟認為，除了酒駕、超速等違規行為，很多汽車駕駛其實也很無奈，現在應該想辦法改善道路設計，讓行人被保護，這之中有3個E很重要，分別是Education（教育）、執法（Enforcement）及工程（Engineering），其中工程最需要改善，英國等國都做得非常好，台灣需要快速加強

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關鍵字：斑馬線,設計,缺失,行人,車禍,趙家麟,中原大學

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