投資失利向錢莊借貸欠百萬　葉嫌後悔搶銀行抱妻痛哭

突發中心／新北報導

新北市板橋遠東路上的玉山銀行，4日下午3時許遭一名戴口罩及安全帽的男子搶劫，搜刮50萬元的現金後逃逸，整個犯案過程不到1分鐘。41歲葉嫌落網後坦言，投資大陸手機零件失利向錢莊借錢、欠債百萬才選擇搶劫銀行。葉妻事後到警局探望他，兩人抱頭痛哭，葉嫌表示相當後悔。

▲玉山銀行搶匪落網！1分鐘得手50萬。板橋警方逮捕畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

玉山銀行4日遭一名戴口罩及安全帽的葉姓男子搶劫，當時嫌犯不發一語的直往2號櫃檯走，拿出玩具手槍對行員比手畫腳，搜刮完50萬元現金後逃逸，警方獲報隨即到場追查歹徒行蹤，晚間7時在中和華順街一間超商內逮捕葉嫌，發現一把玩具手槍、水果刀及剩餘的17萬元贓款。葉嫌落網後坦言，因投資手機失利向地下錢莊借錢，不料利息一直滾，加上錢莊催債才選擇搶劫銀行。

經警方調查，葉嫌和朋友共同投資大陸手機零件失利，損失將近上百萬，鋌而走險向地下錢莊借貸，最後因利滾利、錢莊又催還債，才選擇搶劫銀行50萬元現金。警方表示，葉嫌先至郵局ATM把其中的33萬元分2筆款項匯出，還給地下錢莊，完事後直接逃逸回到家中，剩餘的17萬元則放在身上。

葉嫌與妻育有2子，落網後妻子至警局探望他，兩人抱頭痛哭，而葉嫌表示相當後悔，警方依刑法加重強盜罪名移送法辦，並持續追查贓款的流向。