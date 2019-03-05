只有600字！　李克強人大政府工作報告「極簡版」

▲第十三屆大陸全國人民代表大會第二次會議，李克強發表講話。（圖／翻攝自央視，下同）
記者吳易達／綜合報導
在5日舉行的第十三屆大陸全國人大二次會議上，大陸國務院總理李克強的《政府工作報告》要點如下。由《人民日報》整理出的三大點，包括「去年成就」、「今年目標」、「今年重點工作」等，共計僅約600字。
一，去（2018）年成就
大陸國內生產總值增長6.6%，總量突破90兆元（人民幣，下同）。
城鎮新增就業1361萬人。
農村貧困人口減少1386萬。
為企業和個人減稅降費約1.3兆元。
關稅總水平由9.8%降至7.5%。
17種抗癌藥大幅降價並納入國家醫保目錄。
李克強也提醒，外部輸入性風險上升，國內經濟下行壓力加大，實體經濟困難較多，金融等領域風險隱患依然不少。
二，今（2019）年目標
大陸國內生產總值增長6%至6.5%。
城鎮新增就業1100萬人以上，調查失業率5.5%左右，登記失業率4.5%以內。
居民消費價格漲幅3%左右。
農村貧困人口減少1000萬以上。
單位國內生產總值能耗下降3%左右。
▲第十三屆大陸全國人民代表大會第二次會議。（圖／記者曾俊豪攝）
三，今年重點工作
減稅降費：將製造業等行業現行16%的增值稅稅率降至13%，全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2兆元。
就業：首次將就業優先政策置於宏觀政策層面。
消費：繼續執行新能源汽車購置優惠政策。
投資：完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8兆元。
金融：設立科創板並試點註冊制，促進多層次資本市場健康穩定發展。
精準脫貧：加大「三區三州」等深度貧困地區脫貧攻堅力度。
污染防治：二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%，化學需氧量、氨氮排放量下降2%。
教育：中央財政教育支出安排超過1兆元。
醫療：降低並統一大病保險起付線，報銷比例由50%提高到60%。
提速降費：移動網絡流量平均資費再降低20%以上，在大陸全國實行「攜號轉網」。
開放：縮減外資准入負面清單，增設上海自貿試驗區新片區，繼續推動中美經貿磋商。
協調發展：長三角區域一體化發展上升為國家戰略。