只有600字！　李克強人大政府工作報告「極簡版」

十三屆全國人大二次會議開幕會5日上午結束後，第二場「部長通道」在人民大會堂舉行。商務部部長鐘山對中美磋商情況表示，過程非常艱難也很辛苦，難在兩國的制度、文化、發展階段等等都有很大的差異，雙方要達成共識就需要求同存異，付出更大的努力，「辛苦是因為磋商的時間很短，需要我們的團隊加班加點，夜以繼日的工作。」