性侵同居人女兒！他嗆「妳媽在旁邊小聲點」...結果最後居然免關

▲法官考量潘男無前科，輕判他2年有期徒刑、緩刑5年。示意圖與本案無關。（圖／CFP）



突發中心／新北報導

新北一名潘姓男子半夜潛入同居人女兒小玲（化名）房間，接著威脅「妳女兒、妳媽媽在旁邊，小聲點」性侵得逞。新北地院審理後，法官認為雙方已達成和解，加上潘男沒有前科，因此依強制性交罪輕判2年，緩刑5年，須接受法治教育課程60小時。

潘姓男子（60歲）2016年6月27日趁小玲母親住院期間，看小玲正在跟她自己的女兒床上玩耍，竟然興起了邪念，當著小嬰兒面前壓住小玲、脫去褲子欲要性侵；但小玲用力掙脫，躲進妹妹房間才沒有被得逞。

不料7月9日，潘男居然趁小玲開門幫女兒泡牛奶時，強行將人拖進房間，把對方壓在地上性侵得逞；過幾天竟假借好心擦藥，用手指性侵小玲得逞。

法官審理後認為，潘男在第一時間認罪，且也已經與小玲達成和解，考量他沒有前科，又需照顧老母親、罹癌前妻以及女兒，依《刑法》第59條減刑，判潘男2年有期徒刑，緩刑5年需保護管束以及接受60小時法治教育。

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