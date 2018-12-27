「我不是藥神」發酵！陸50餘種抗癌藥原料零關稅

▲電影披露高價藥、賣假藥等社會痛點，大陸國務院總理李克強出面要求相關部門，加快落實抗癌藥降價。（圖／《我不是藥神》劇照）。

大陸中心／綜合報導

票房破133億的電影《我不是藥神》讓「進口藥物價格過於昂貴」的問題浮上檯面。中國大陸財政部近日表示，明年將調整部分商品的進出口關稅，新增對多種藥品生產原料實施零關稅，其中，多達50餘種的抗癌藥原料將從明年元旦起，同步實現零關稅，這有望助推抗癌藥集體降價。

據大陸財政部消息，將對700余項商品實施進口暫定稅率，包括新增對雜粕和部分藥品生產原料實施零關稅，其中就包含多達50餘種抗癌藥原料，例如醋酸曲普瑞林、福美坦、依西美坦等，其稅率從4%將為零，來那度胺稅率則是從9%直降為零。

罕見病藥原料青黴胺、利魯唑、波生坦的稅率是從6.5%直降為零，吡非尼酮則是從9%直降為零。此外，也涉及了抗血清、其他血分及免疫製品、人用疫苗等醫藥製品，其稅率是從3%降為零。

據《北京日報》報導，過去藥價提高的重要原因就是原料漲價，例如來那度胺（Lenalidomide）是美國新基公司（Celgene）研製的，用於治療多發性骨髓瘤的藥物，大陸來那度胺主要來源於國外進口，價格更是接近天價，前幾年一片來那度胺25毫克的售價在人民幣2700元（約台幣1萬2000元）左右，患者需要一天服用一片，很多人因此不堪重負。來那度胺2017納入醫保後，降價為人民幣1102元（約台幣4920元），便宜了60%，但患者一年的費用還是多達人民幣30多萬元（約台幣135萬元）。

▲新基公司是一家總部位於美國紐澤西州薩米特的生物科技公司，主要生產抗癌和消炎藥。（圖／翻攝自官網）

「這次如此眾多的抗癌藥和罕見病藥等原料都實現了零關稅，一定會促使相關藥價再次降低」北陸藥業相關工作人員王勝陽分析，抗癌藥原料來那度胺的稅率從9%直降為0後，可能出現三種影響：因為進口原料關稅降低，帶動成本下降，產品有望降價；國外原廠家可能受到零關稅影響，決定在華投資設立分廠直接生產；原廠家也可能在華尋找代工廠委託生產，最終由於原料的進口成本降低，價格也有望得以降低。

據報導，今年以來抗癌藥正在持續降價。大陸國家醫保局10月宣佈，包括阿紮胞苷在內的17種抗癌藥被納入醫保藥品目錄（2017年版）乙類範圍，平均降幅達56.7%，最高降幅達71%。在醫保與關稅等多重組合拳的作用下，未來抗癌藥降價的幅度還有望繼續提升。